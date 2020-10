Rigó: Žiadatelia o dotáciu z MK ju nemusia mať vyplatenú ani do konca roka

Konrád Rigó

Zdroj: Topky.sk / Ján Zemiar

BRATISLAVA - Avizované zverejnenie výzvy na čerpanie dotácie z ministerstva kultúry na 16. novembra znamená, že žiadatelia peniaze nedostanú ani do konca roka. Myslí si to bývalý štátny tajomník rezortu Konrád Rigó z mimoparlamentnej strany Most-Híd. Kritizuje tiež, že okrem 11 miliónov eur, ktoré sa cez podporné fondy dostanú do sektoru kultúry a kreatívneho priemyslu, sa v rezorte od nástupu ministerky Natálie Milanovej (OĽANO) nič zásadné neudialo.