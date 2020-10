KORONAVÍRUS Matovič nevylúčil sprísnenie opatrení: Nekomunikovať pandémiu počas leta bola chyba

"Túžim po tom, aby sme sa do budúceho týždňa prebúdzali s tým, že nám čísla budú klesať," zdôraznil. Vyzval ľudí, aby sa zomkli a spoločne bojovali proti koronavírusu. Výsledky opatrení prijaté počas minulého týždňa by sa mohli podľa jeho slov prejaviť do dvoch týždňov, čiže počas nasledujúceho týždňa. Priznal, že pre situáciu aj zle spáva.

Pripomenul, že pandémia nového koronavírusu priniesla najväčšiu ekonomickú krízu po 2. svetovej vojne. Zopakoval, že vďaka tomu, že Slovensko počas prvej vlny "zabralo", bolo v boji úspešné. Význam vidí v dodržiavaní zásady rúško – odstup – ruky a spolupatričnosti s najslabšími.

Poukázal tiež na výmysly a hoaxy, ktoré sa šíria v súvislosti s ochorením COVID-19. Počas troch mesiacov podľa jeho slov zosilneli hlasy tých, ktorí dokázali nový koronavírus spochybniť. Upozornil, že tretina ľudí považuje toto ochorenie za výmysel.

Zdroj: Topky/Maarty

Predseda vlády tiež povedal, že mu vždy pôjde o zdravie a životy ľudí než o politické preferencie. Počas leta sa podľa jeho slov nezaháľalo, dokúpili sa zásoby do štátnych hmotných rezerv, vytvoril sa pandemický plán či Pandemická komisia vlády SR. Priznal však, že bolo chybou počas leta nekomunikovať problém koronavírusu.

Dodal tiež, že nemá najmenší problém sa stretnúť so športovcami či kultúrnou obcou a ministrami. Pomôcť treba podľa jeho slov aj cestovným agentúram či napríklad dopravcom. Uznal, že niektorí mohli pociťovať, že nemali dostatočnú finančnú kompenzáciu.