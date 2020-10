KORONAVÍRUS Núdzový stav neobmedzuje ľudské práva, tvrdí Šeliga: Vláda podľa Blanára nekoná

BRATISLAVA - Momentálne vyhlásený núdzový stav na Slovensku pre druhú vlnu pandémie nového koronavírusu neobmedzuje žiadne ľudské práva a slobody. V nedeľnej relácii O päť minút 12 na RTVS to deklaroval podpredseda Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga (Za ľudí). Ak by k nejakému obmedzeniu malo dôjsť, muselo by to byť podľa neho jasne napísané.

"Tento núdzový stav smeruje k hospodárskej mobilizácii," uviedol a poukázal pritom na Správu štátnych hmotných rezerv, kde sa už začali vyskladňovať zásoby. Cieľom vlády podľa podpredsedu parlamentu nebolo zasahovať do ľudských práv a slobôd. Vyhlásený núdzový stav, ako tvrdí, pomôže napríklad Okresnému úradu v Tvrdošíne manažovať zhoršenú situáciu v súvislosti s výskytom ochorenia COVID-19 na hornej Orave. "Napríklad upraviť rôzne otváracie hodiny," spresnil.

Máme problém s trasovaním

Myslí si, že vláda je aktuálne pripravená na to, aby situáciu zvládla a podarilo sa jej zabezpečiť aj dohľadávanie kontaktov. "Pochopili sme, že máme problém s trasovaním a že je potrebné, aby boli posilnené regionálne úrady verejného zdravotníctva. Nastupuje preto na pomoc armáda i študenti," povedal Šeliga. Vláda podľa neho prijíma operatívne kroky, aby sa život občanom čo najmenej obmedzil, ale zároveň bolo chránené ich zdravie. Priznal však, že štát v prípade mobilnej aplikácie, ktorá mala pomôcť zamedziť šíreniu nového koronavírusu, zlyhal.

Ak by chcela vláda v rámci núdzového stavu niečo špecificky zdravotníkom prikázať, podľa Šeligu by sa tento príkaz musel doplniť. "Kým tam nič nie je, nelimituje to nikoho. Dnes nikto nemá prikázané chodiť do práce. Muselo by to tam byť explicitne napísané," vysvetlil. Ako tvrdí, zakázané nie sú za dodržania platných protiepidemických opatrení ani štrajky.

Vláda nekoná

Poslanec NR SR a podpredseda opozičného Smeru-SD Juraj Blanár uviedol, že za vlády Petra Pellegriniho bol núdzový stav pri prvej vlne pandémie vyhlásený na Slovensku iba pre oblasť zdravotníctva. "Teraz je pre všetky odvetvia a celoplošne," upozornil v relácii. V aktuálne vyhlásenom núdzovom stave vidí protiústavnosť v tom, že nie je definované, čo sa v rámci tohto mimoriadneho stavu bude riešiť.

Núdzový stav mal byť podľa Blanára vyhlásený v lokalite, kde je to nevyhnutné, a nie celoplošne. "Aj niektorí ústavní právnici spochybnili, že je vyhlásenie tohto núdzového stavu v poriadku, čo sa týka ústavy," skonštatoval. Keďže, ako tvrdí, vláda na pripomienky nereflektuje, Smer-SD podá návrh na Ústavný súd SR a upozorní ho na možnú protiústavnosť vyhlásenia núdzového stavu.

Blanár zároveň avizuje, že Smer-SD chce predložiť aj návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu. Chce totiž vedieť, čo jednotliví ministri robia v oblasti kultúry, nezamestnanosti či cestovného ruchu. "Vláda nekoná. Ideme na ňu tlačiť," avizoval poslanec. Šeliga vníma návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu len za vytĺkanie politického kapitálu.

Blanár potvrdil, že je nominovaný na post podpredsedu NR SR po tom, čo sa tejto funkcie vzdá Peter Pellegrini. Šeliga uviedol, že ide o pozíciu pre najsilnejšiu opozičnú stranu a ak bude Blanár navrhnutý, zahlasuje za neho.