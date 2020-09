Veľký PRIESKUM: Toto najviac desí rodičov detí počas pandémie

BRATISLAVA - Pre rodičov s deťmi do 18 rokov je najväčším strašiakom opatrenie štátu s dosahom na zamestnanie a uzavretie školských zariadení. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na Slovensku realizovalo občianske združenie (OZ) Rodičia.sk v spolupráci so spoločnosťou 2muse. Prieskum uskutočnili 2. až 6. septembra na vzorke 1020 respondentov. Informovalo o tom OZ Rodičia.sk.

Prieskum potvrdil, že takmer polovica rodičov sa v prípade ďalších karanténnych opatrení obáva vplyvu na ekonomiku a zamestnanie, pretože by tým bola ohrozená schopnosť zabezpečiť nevyhnutné potreby ich rodín. Kým rodičia s deťmi na strednej škole vo všeobecnosti vnímajú citlivejšie opatrenia vlády s ekonomickými dosahmi na ich rodiny, až 50 percent rodičov s deťmi navštevujúcimi základné školy (ZŠ) považujú zatvorenie škôl ako konkrétnu najvýznamnejšiu hrozbu, pričom pri deťoch na prvom stupni ZŠ je to až 57 percent.

Podľa prieskumu rodičom nejde len o to, aby deti boli v škole a oni mohli byť v práci, ale až takmer 70 percent z nich má obavy o kvalitu vzdelania ich detí v prípade, že budú musieť byť doma a budú sa pokúšať o vzdelávanie doma, respektíve na diaľku. Kým pri žiakoch prvého stupňa ZŠ je obava o kvalitu vzdelania u približne 60 percent rodičov, pri deťoch na druhom stupni ZŠ je to skoro 80 percent.

Takmer dve tretiny rodín s deťmi do 18 rokov súhlasia s tvrdením, že by také opatrenia negatívne ovplyvnili ich schopnosť zvládať kombináciu všetkých povinností. Teda prácu, rodinu, domáce vyučovanie a ďalšie. Začiatkom septembra sa podľa výsledkov prieskumu len približne tretina rodičov obávala dať deti do škôl z dôvodu možnej nákazy novým koronavírusom. Približne rovnaký počet rodičov (35 percent) by zároveň v prípade dostupnosti vakcíny dalo svoje dieťa zaočkovať proti novému koronavírusu. Vyše polovica rodičov (55 percent) by svoje deti v súčasnosti nezaočkovala.