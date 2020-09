Matovič pritvrdzuje! Drsný útok na Radičovej priateľa: Je to primitív! Nemal si obtierať hubu o moju Pavlínku

Priateľ Ivety Radičovej Marián Balázs, ktorý v minulosti pôsobil aj ako jej poradca, zverejnil na blogu článok, v ktorom sa obul do Matovičovej vlády. To premiéra poriadne rozohnilo a venoval mu jeden zo svojich emotívnych statusov, kde ho nazval primitívom.

Tento primitív sa tlačil na kandidátku OĽaNO

"Tento primitív sa v roku 2016 silou-mocou tlačil na kandidátku OĽANO... silou-mocou chcel byť v prvej päťke a priznávam, že som sa ho zastával do poslednej možnej chvíle pred odovzdaním kandidátok... len naša výberová komisia mi dosť rázne povedala, že nemá na to mentálnu výbavu a zásadne s tým nesúhlasia," napísal Matovič, ktorý neskôr zmenil názor.

Vtedy to považoval za krivdu voči Balázsovi. "Hneď sa ukázalo, že mali veľkú pravdu. Totiž, bez toho, aby sa v OĽANO čokoľvek zmenilo, zrazu začal písať svoje nenávistné bludy voči mne a OĽANO samotnému - len preto, lebo sa na našu kandidátku nedostal," napísal a dodal, že status by mu nevenoval, keby sa nevyjadril aj k jeho manželke. "Tento status by som nenapísal, ak by si dilinko neobtieral svoju papulu do mojej Pavlínky... zobral som to osobne."

Mariána Balázsa sme požiadali o reakciu.

Miesto riešení vidíme premiérove pubertálne statusy

Marián Balázs zverejnil dnes ráno blog, v ktorom sa vyjadroval na adresu súčasnej vlády a jej prešľapov. "Omnoho viac ako o utajovanom pláne na obnovu krajiny za miliardy vieme o Matovičových statusoch, Kollárových škandáloch a finančnej negramotnosti pani Pavlínky," napísal na úvod. Leto malo byť podľa neho reformné a mali byť tri desiatky konferencií, na ktorých sa malo diskutovať o reformných plánoch súvisiacich s miliardami eur z Fondu obnovy EÚ.

"Diskusia mala byť politická, odborná a verejná. Potom mala nasledovať práca úradníkov a expertov na výslednom dokumente. Nič sa napokon nedialo a vláda k tomu ešte premrhala aj čas na prípravu na druhú vlnu pandémie," napísal s tým, že dnes už mali byť známe priority pre jednotlivé ministerstvá a prioritné témy premiéra. "No stále z toho nič nie je. Všetko prebieha za zatvorenými dverami a namiesto konferencií, diskusií a reformného plánu obnovy oficiálne vidíme akurát tak premiérove pubertálne statusy a neoficiálne akýsi uniknutý dokument s nulovou politickou váhou."

Finančná negramotnosť pani Pavlínky

Podľa Balázsa má Slovensko historickú šancu na reformnú obnovu a modernizáciu. "No ak v takejto situácii omnoho viac vieme o Matovičových statusoch, Kollárových škandáloch (ktoré už padajú na hlavu celej koalície, všakže, páni a dámy zo Za ľudí) a finančnej negramotnosti pani Pavlínky než o reformnom pláne obnovy, tak niečo tu nefunguje, čosi tu nie je v poriadku," komentoval. Neschopnosť podľa neho nemožno donekonečna prekrývať rečami o boji proti korupcii, o rozkradnutom Slovensku alebo o tom, komu ktorí voliči stále veria. "Ak sa takýto prístup urýchlene nezmení, o Slovensku ako o modernej európskej krajine budeme naďalej iba snívať," dodal.