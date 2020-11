KORONAVÍRUS Expremiérka Radičová zvozila Matoviča ako malého chlapca: Zabudol na svoje vlastné slova!

Bývalá vrcholová politička sa vyjadrila v relácii Z prvej ruky v RTVS. Hneď v úvode sa rozhodla zaujať stanovisko k iniciatíve vlády počas 31. výročia Nežnej revolúcie. „Tak silné je opozičné konanie ako slabé je konanie vlády. Vláda mala a stále má možnosť takéto udalosti riešiť zodpovedajúcemu svojmu rozhodnutiu - keď sa nemáme fyzicky zhromažďovať, silnými online aktivitami, aby bola vyváženosť týchto síl," myslí si Radičová.

Zdroj: SITA/Branislav Bibel

Premrhaná príležistosť

Bývalá premiérka Radičová si navyše myslí, že vládni predstavitelia zmeškali príležitosť počas utorka vyvinúť vlastnú aktivitu. "Vláda nevyužila túto aktivitu. Vláda prenechala priestor predovšetkým kritikom a istú aktivitu online sa pokúšali robiť mimovládne organizácie. Vládna aktivita tu silne absentovala, týmto sa odkaz utorka silne znásobil," povedala Radičová.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

"Netitulujem sa do role generála, ale môžem dať svoju osobnú skúsenosť, ktorú mám. Vnímam to tak, že vláda nevyužila včerajšok jednoznačne sa prihlásiť k zásadným hodnotám oficiálnou aktivitou vo virtuálnom svete. Mohla minimálne vyvážiť oponentov, ukázať, predostrieť, že síce sme rozdelená spoločnosť, ale spája nás étos, ktorý nás už niekoľkokrát spojil," dodala.

Zraniteľná komunikácia

Expremiérka rozhodne nefandí ani štýlu, akým komunikuje vláda opatrenia, či to, ako v nej narastajú konflikty. "Akonáhle je občan svedkom známeho – včera som tvrdil toto, dnes to mením a pozajtra sa vraciam k predvčerajšku, tak to práve dôveru nevyvoláva. Nevyvoláva dôveru ani spôsob komunikácie permanentného obviňovania niekoho za neúspechy a súčasnú situáciu," uviedla sociologička Radičová.

"Pri riešení pandémie nik nemá jednoznačný recept čo s tým, ale vydávať a používať superlatíva, že je enormný úspech napríklad plošného testovania, nie je vhodná komunikácia. Jednoducho preto, lebo súbežne v tom čase bežali tri opatrenia, PCR testovanie, zákaz vychádzania a plošné testovanie. Každý vie, že z tohto vyčleniť len jeden efekt akcie jednoducho nie je možné," myslí si bývalá predsedníčka vlády.

Zdroj: Jan Zemiar

Matovič by sa mal vrátiť k svojmu presvedčeniu pred voľbami

Nitku nenechala suchú ani čo sa týka medzistraníckych vzťahov. Na mysli mala zrejme výmenu názorov, alebo skôr statusov, medzi premiérom Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom. "Napokon tie spory vnútri koalície sú signálom, ktorý nevzbudzuje práve dôveru, že vláda vie jednoznačne ako chce postupovať. V tomto kontexte by som pripomenula slová samého pána premiéra zo 17. novembra 2018, kedy OĽaNO vtedy organizovalo vlastný míting k tomuto výročiu a bolo tam povedané: „Čo nám však dnes chýba, je politika zdravého rozumu bez malicherností a vzájomných hádok.“ Myslím, že by sa k tomuto svojmu presvedčeniu mal pán premiér každý deň na chvíľočku vrátiť,“ uzavrela Iveta Radičová.