Tomáš: Vládni poslanci sú z raketového štartu Hlasu-SD nervózni

„To, že to tvrdia vládni a koaliční poslanci, je súčasťou politickej stratégie, svedčí to o tom, že aj oni vnímajú raketový štart našej strany. Veď v prieskumoch dýchame na chrbát zatiaľ vedúcemu OĽANO a cítiť tam už nervozitu,“ povedal v stredu (16. 9.) v diskusii na Tablet.TV Tomáš. „Podľa mňa je už na prvý pohľad vidieť určité rozdiely medzi Smerom-SD a Hlasom-SD. Prvý je v štýle politiky, druhý je v tom, že máme rastový a koaličný potenciál. A prichádzajú aj témy, na ktoré máme iné názory,“ tvrdí.

Napríklad reformu justície z dielne ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) Hlas-SD podľa Tomáša principiálne neodmieta. „Na neštandardnú situáciu možno budú potrebné neštandardné nástroje. Tzv. optimalizáciu súdnej moci zaviedol ešte pán Lipšic a ukazuje sa, že také veľké odovzdanie právomocí do rúk justície a jej samosprávy možno nebolo úplne ideálne. K reforme chceme predkladať aj vlastné doplňujúce a pozmeňujúce návrhy, ale nevylučujem, že by sme reformu justície z dielne pani ministerky spravodlivosti podporili,“ vyhlásil. Zároveň pripustil, že so Smerom-SD majú aj spoločné témy. „Aj u nás ostáva platiť absolútna ochrana sociálneho štátu a opatrení, ktoré sme prijali. Lebo aktuálni vládni politici ich začali rušiť,“ konštatoval.

Jarnú vlnu pandémie podľa neho Matovičova vláda po zdravotnej stránke zvládla, čo sa už nedá povedať o ekonomickom rozmere krízy. Rozhodne pritom odmieta tvrdenia, že za súčasné komplikácie pri prekonávaní krízy je zodpovedná ešte vláda Petra Pellegriniho. „Som zvedavý, dokedy sa chcú vládni predstavitelia neustále vyhovárať na svojich predchodcov. Už pol roka sú vo vláde a začínajú už byť veľmi smiešni, toto im už verejnosť dlho veriť nebude,“ povedal. „Práve Peter Pellegrini a jeho dosluhujúca vláda urobila základné kroky pre ochranu obyvateľstva. Keby to vtedy neprijala, nový koronavírus by v prvej vlne urobil oveľa väčšiu 'paseku',“ tvrdí Tomáš.

Prvá vlna pandémie je zvládnutá zle

Z ekonomickej stránky bola podľa neho už prvá vlna pandémie zvládnutá zle a ešte horšie podľa neho vláda manažuje jesennú vlnu nákazy. „Skôr to vyzerá, že túto vážnu krízu už nezvládajú. Pôsobia amatérsky, jeden deň niečo platí, druhý deň už nie. To, čo sa deje počas tejto druhej vlny, je už jeden veľký zmätok a cirkus,“ vyhlásil. Na margo plánovaného iniciovania mimoriadnej schôdze parlamentu s cieľom odvolať hneď dvoch členov vlády, ministra financií Eduarda Hegera (OĽANO) a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka (Sme rodina), Tomáš povedal, že sa zariadia podľa toho, či bude definitívne prijatá legislatíva, ktorá umožní schválenie nižšej minimálnej mzdy či 13. dôchodku.

„Táto jeseň bude súboj o charakter sociálneho štátu. Dobre viete, že vláda oznámila rušenie viacerých sociálnych opatrení, ktoré sme v minulosti prijímali. A to aj napriek tomu, že sa svojho času pán Matovič aj pán Krajniak dušovali, že keď budú súčasťou vlády, nikdy nesiahnu na sociálne opatrenia z dielne predchádzajúcich vlád,“ povedal.