Jaroslav opísal pekelnú cestu z Chorvátska: V kolóne trčal 12 hodín! A čo prišlo potom, vôbec nečakal

Jaroslavovo svedectvo priniesla CNN Prima NEWS. Muž sa vracal z Chorvátska do Česka cez hraničný tunel Karavanky. „Začalo sa to hromadiť. Najprv sme si hovorili, že to bude v pohode,“ myslel si spočiatku Jaroslav, ktorý sa z dovolenky pri Jadrane vracal so svojou manželkou a štvorročnou vnučkou. Avšak v kolóne, ktorá vznikla pred hraničným tunelom Karavanky, nakoniec strávili až 12 hodín.

Český vodič tvrdí, že na most blízko hraničného prechodu prišiel v sobotu okolo 19:30. Tam uviazol v kolóne, ktorá sa takmer nehýbala. Keďže stál priamo na moste, nemohol ani nikam ísť. „Zľava i sprava bola priepasť. Stáli sme tam celú noc až do rána, prešli sme možno tak 300 metrov,“ povedal.

Kvôli občasnému, ale veľmi krátkemu posúvaniu sa v kolóne, si šoféri nemohli ani zdriemnuť. „Nedalo sa to. Občas nejaký vodič zaspal, ale veľmi skoro ho auto za ním vytrúbilo, pretože sa kolóna pohla, ale prešli sme tak 30 až 50 metrov a znova sme stáli,“ spomína Jaroslav.

Ľudia podľa neho nemohli ísť ani na záchod, lebo v okolí nijaký nebol. Po čase tak začali vykonávať potrebu priamo pri ceste. „Po strane diaľnice to vyzeralo ako veľké smetisko. Znechutení ľudia tam potom hádzali napríklad aj desiaty a odpadky. Odniesli to Slovinci,“ dodal.

Po hodinách čakania nijaká kontrola

Jaroslav predpokladal, že pri hraniciach došlo k nehode, pretože vodiči utvorili uličku, ktorou následne prešlo niekoľko odťahových a policajných vozidiel. Presný dôvod čakania ale nepoznal. „Nevedeli sme, čo sa deje. Aj manželka sa snažila s vedľajšími vodičmi hovoriť po nemecky, ale nikto tiež nič nevedel. Stáli sme tam bez informácií aj bez vody,“ povedal český vodič.

Ľudia si spočiatku museli vystačiť s vlastnými zásobami tekutín. Až okolo štvrtej ráno začali pracovníci ciest rozdávať uviaznutým vodičom vodu v pollitrových fľašiach.

Kolóna sa aspoň trocha pohla v nedeľu zhruba o šiestej ráno. Ako však Jaroslav podotýka, v priebehu prejazdu cez hranice ich rakúska polícia vôbec nekontrolovala. „Nechceli vôbec vidieť papiere, ani nás nezastavili. Stáli tam vojaci v maskách, ktorí mali síce zopár áut daných stranou, kde možno niečo vypisovali, ale u nás nič, nechali nás ísť ďalej,“ povedal vodič s tým, že hranice prešli približne o 7:30.

Zvyšok cesty do Česka už podľa Jaroslava prebehol bez väčších problémov. Okolité odpočívadlá ale boli plné ľudí, ktorí ich využili ako miesto, kde po kolóne oddychovali.

Kolóny boli aj na iných hraničných priechodoch. Dlho sa čakalo napríklad pri priechode Loibl, kde sa pred tunelom stálo až sedem hodín.

Pod túto nepriaznivú situáciu sa podpísala vlna vracajúcich sa turistov z Chorvátska, lebo krajinu niekoľko európskych štátov označilo za rizikovú. V Chorvátsku totiž v posledných dňoch prudko stúpa počet infikovaných novým koronavírusom.