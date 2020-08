Revolúcia v stravovaní detí na Slovensku? Top šéfkuchári budú variť v školských kuchyniach

BRATISLAVA - Do našich škôl to majú namierené profesionálni kuchári. Jedlá v školských jedálňach by mohli našim deťom chutnať lepšie a aj moderne vyzerať. Ako prvý do školských jedální vyrazil Marcel Ihnačák.

Rovnaký recept, tie isté suroviny a dvaja kuchári. Profikuchár zo skúsenosťami z najvychytenejších reštaurácií a kuchárka s dlhoročnou praxou zo školskej kuchyne. Budú chutiť rovnako? To si môžu aktuálne vyskúšať kuchári a učitelia z viacerých škôl po celom Slovensku.

Pomoc kuchárom a kuchárkam z našich škôl majú poskytnúť profesionálni kuchári, známe aj menej známe mená. Na školy už vyrazil Marcel Ihnačák, ktorý pracoval v reštaurácii Jamieho Olivera, či reštaurácii ocenenými dvomi michelinovskými hviezdami. Z varením na našich školách ma už svoje skúsenosti. ,, Keďže sám je otcom dvoch detí a dobre vie, že variť pre deti nie je jednoduché, projekt ho oslovil. Jedlá sa pripravujú v školských kuchyniach zo schválených receptúr. Získať by sme chceli postupne ďalších profesionálnych kuchárov, aby svoje skúsenosti odovzdali našim školských kuchárkam,“ uviedla Klaudia Bednárová spoluautorka projektu Školská jedáleň.

Zdroj: topky

Marcel si akciu pochvaľuje. „ Kolegyne kuchárky sú super, nemajú to vôbec jednoduché, nízke vstupné náklady, úroveň vybavenia. Je niečo iné variť v špičkovej reštaurácii a v školskej jedálni, to sa jednoducho nedá porovnávať a to ani nikto nechce. Bol by som však veľmi rád, ak by moje skúsenosti boli pre nich prínosné a prejavilo sa to na stravovaní školákov ,“ hovorí Ihnačák.

A čo dobré navarili? Napríklad pasta sciutta, minestrone, alebo čuftu. Všetko recepty schválené ministerstvom školstva. „Môžete variť z rovnakých surovín a receptov, ale jedlo môže chutnať aj inak. Samozrejme musíme sa prispôsobiť detským chutiam a tie sú špecifické a na rôznych školách odlišné,“ povedal Ihnačák. Pri príprave jedál sa využívajú bylinky dopestované na školách a podľa možnosti čo najviac surovín lokálnych dodávateľov.

Cieľom projektu Školská jedáleň je podľa Klaudie Bednárovej zvýšenie záujmu detí o stravovanie na školách, zlepšenie ich životného štýlu, propagáciou zdravého stravovania na školách a kontinuálnym vzdelávaním personálu na školách. ,, Tých cieľov, ktoré máme je viac viac. Chceli by sme vytvoriť dlhodobý systém vzdelávania pre kuchárky na školách. Deti sú súťaživé a radšej budú jesť jedlo s dobrým pocitom, že k nemu prispeli svojou prácou. Rovnako je veľmi dôležité do školskej stravy dostať slovenské kvalitné suroviny a potraviny, ktoré zaručujú čerstvosť lepšie výživové hodnoty," dodala Bednárová.