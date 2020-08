Kyselicov nástupca šéfoval vojenským tajným! Mikulec ho považuje za profesionála: Poznám ho roky

Šéf rezortu vnútra Roman Mikulec považuje Leitnera za veľkého profesionála, ktorý na svoju prácu kladie náležitý dôraz. "Som rád, že budeme môcť spoločne pracovať na zmene, ktorá je v tomto rezorte a spoločnosti veľmi potrebná," skonštatoval minister.

Leitner chce zúročiť svoje skúsenosti

Leitner verí, že svoje dlhoročné skúsenosti v rezorte dokáže zužitkovať v prospech ministerstva. "Uvedomujem si výzvu, ktorá predo mnou stojí, a o to s väčšou pokorou som sa ju rozhodol prijať. Urobím všetko pre to, aby som bol pomocou, ktorá posunie ministerstvo vnútra dopredu," povedal. Leitner nahradí na poste Lukáša Kyselicu, ktorý odišiel z ministerstva po medializovaní informácie, že v čase kandidatúry do parlamentu za OĽANO pôsobil vo Vojenskom spravodajstve.

V tajnej službe ministerstva obrany SR mal pôsobiť od októbra 2019 do 19. marca 2020. Kyselica sa vracia do parlamentu ako poslanec, pôsobiť bude v klube OĽANO. Nový štátny tajomník preberá po svojom predchodcovi rozsiahlu agendu, ide najmä o Prezídium Hasičského a záchranného zboru, Horskú záchrannú službu, sekciu krízového riadenia MV SR, sekciu legislatívy a právnych služieb MV SR, Letecký útvar MV SR, Migračný úrad MV SR a Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality. Opozícia už avizovala, že by sa chcela Kyselicu na kauzu pýtať na zasadnutí parlamentného výboru na kontrolu činnosti VS.

Nový štátny tajomník šéfoval vojenský tajným

Minulosť u vojenských tajných má aj Leitner. V časoch vlád Mikuláša Dzurindu v rokoch 2000 až 2006 viedol Vojenskú spravodajskú službu. Vojenskú rozviedku riadil počas vlády Ivety Radičovej aj súčasný minister vnútra Roman Mikulec. Služba dnes už neexistuje. Zanikla zlúčením s Vojenským obranným spravodajstvom a v roku 2013 sa vytvorilo Vojenské spravodajstvo.

Vyštudoval vysokú vojenskú technickú školu. Od roku 1981 až po rok 2007 pôsobil v ozbrojených silách SR na rôznych pozíciách od nižšieho až po vrcholový manažment. V rokoch 1995 až 1998 pôsobil v Spojených štátoch ako diplomat, poverený pridelenec obrany SR. Od roku 2008 až po súčasnosť zastával vedúce pozície v spoločnosti Allianz-Slovenská poisťovňa.