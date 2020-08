KORONAVÍRUS Matovič sa pustil do Čaputovej: Zobrala nám najsilnejšiu zbraň, jasný odkaz prezidentky

Matovič sa k predmetnému zákonu vyjadril na včerajšej tlačovej besede pri Úrade vlády SR. "Mne je mimoriadne ľúto, že v tejto situácii, v tento deň (včera pozn. red), keď máme 75 pozitívne testovaných, že prezidentský úrad urobil podľa mňa nadprácu v prípade novely telekomunikačného zákona," povedal Matovič.

VIDEO Zostrih včerajších vyjadrení Matoviča na adresu prezidentky k vrátenému zákonu:

Najsilnejšia a najmenej bolestivá zbraň

Matovič o neschválenom zákone dokonca hovoril ako o najsilnejšej zbrani voči vírusu. "Keď sme chceli mať najlepšiu zbraň a ľuďom poslať SMSku, aby sa išli prihlásiť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva, tak považujem za mimoriadne nezodpovedné konanie prezidentského úradu konkrétne pri tejto novele," hovoril na tlačovke premiér Matovič.

"Jednoducho nám to takýmto spôsobom vypli a odporúčali v podstate celú novelu neschváliť. Nie pripomienky ale celú novelu neschváliť," zopakoval Matovič. "My si myslíme, že takúto zbraň sme v tejto chvíli využiť mali a v tomto prípade to považujem za nadprácu prezidentského úradu," dodal premiér.

Reakcia prezidentského úradu

Na slová premiéra už stihol zareagovať aj samotný prezidentský úrad. "Prezidentka jasne uviedla dôvody, pre ktoré sa rozhodla vrátiť spomínaný zákon. Prezidentke záleží na tom, aby sme prijímali efektívne opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu, ale musia byť aj v súlade s ústavou," napísal v reakcii hovorca Zuzany Čaputovej Martin Strižinec.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Keďže Ustavný súd nedávno pozastavil účinnosť obdobnej právnej úpravy (týkajúcej sa prelomenia ochrany osobných údajov) a ich poskytovania štátnej moci, prezidentka je presvedčená, že ani schválený zákon by neprešiel testom ústavnosti. Jeho znenie by viedlo k aplikačným problémom, ktoré vzbudzujú pochybnosti o jeho vykonateľnosti, a teda aj schopnosti dosiahnuť deklarovaný cieľ a účel," dodal Strižinec.

Podľa prezidentky je lepšie, ak sa zákon upraví teraz, ako keby mala jeho účinnosť zabrzdiť až iniciatíva Ústavného súdu SR. "Je len na poslancoch NR SR ako rýchlo a v akom znení tento zákon schvália. A je lepšie, ak zákon upravia teraz, ako keby mal účinnosť zákona pozastaviť Ústavný súd," uzavrel Strižinec.

Prezidentka zákon vrátila koncom júla spolu s ďalšími

Zuzana Čaputová 31. júla oznámila, že nepodpíše novelu zákona o elektronických komunikáciách, ktorou sa mení aj zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Právna norma mala umožniť Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR získavať od operátorov telefónne čísla ľudí, ktorí sa nachádzali v "červených" krajinách.

VIDEO Záznam konferencie, kde Čaputová oznámila vrátenie trojice zákonov:

Novela tiež hovorí o tom, že pokuta za nedodržanie izolácie a karantény po návrate na Slovensko z "červenej" krajiny má byť do výšky 5000 eur. "Priestupku na úseku verejného zdravotníctva sa dopustí ten, kto sa v čase krízovej situácie nepodrobí opatreniam, a to nariadenej izolácii alebo karanténnym opatreniam súvisiacim so vstupom na územie SR v spojitosti so vznikom pandémie alebo šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," uvádza sa v novele. Za tento priestupok má hroziť pokuta do výšky 5000 eur. Uložil by ju príslušný orgán verejného zdravotníctva.

Nová úprava má umožniť dodatočnú kontrolu osôb, ktoré sa majú prihlásiť pri príchode z takzvanej červenej krajiny. "Cieľom návrhu zákona je, aby podnik poskytoval Úradu verejného zdravotníctva SR telefónne čísla zákazníkov, ktorým boli zaslané SMS, lebo sa nachádzali v nebezpečnej krajine a vrátili sa v určenom čase na Slovensko, a zároveň, v rámci všeobecnej súčinnosti, spracúvať a poskytovať ÚVZ SR anonymizované dáta aj bez súhlasu dotknutých osôb," uviedli predkladatelia. Operátor by mohol podľa navrhovanej úpravy spracúvať lokalizačné údaje bez súhlasu účastníka, napríklad pri zasielaní varovných SMS správ.

Údaje bez súhlasu

Taktiež sa upravuje rozsah údajov, ktoré operátori môžu spracovávať bez súhlasu účastníka. Okrem telefónneho čísla by mohli "v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas spracúvať prevádzkové údaje v rozsahu identifikácie prihlásenia účastníka do siete v stanovenom čase i lokalizačné údaje účastníka aj bez súhlasu dotknutého účastníka".

ÚVZ by mohol tieto údaje zbierať, spracúvať a uchovávať najdlhšie po dobu do 60 dní, pričom po uplynutí tejto lehoty má údaje bezodkladne zničiť. "Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený tieto údaje získavať len s cieľom zabránenia vzniku a šírenia pandémie alebo nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby," píše sa v materiáli. ÚVZ bude musieť predložiť parlamentnému ústavnoprávnemu výboru report, ako s údajmi narábal.