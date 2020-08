Úrad vlády prerozdelí peniaze z Fondu vzájomnej pomoci: VIDEO Za každé euro dostanete euro

Úrad vlády na projekte spolupracuje s neziskovou organizáciou Ľudia ľuďom. Každý žiadateľ môže od stredy zaregistrovať svoju žiadosť, po jej schválení bude uverejnená na portáli, pričom dostane nárok na prvých 200 eur. Autenticitu žiadosti budú musieť potvrdiť nezávislí overovatelia, napríklad ľudia z regiónov, ktorí žiadateľa poznajú.

Brífing vedúceho Úradu vlády SR Júliusa Jakaba

Za každé euro dostanú euro

Z fondu prispeje ÚV konkrétnemu žiadateľovi o pomoc toľko peňazí, koľko mu prispeje verejnosť. "Za každé euro fond prispeje ďalším eurom s niekoľkými podmienkami," priblížil riaditeľ organizácie Ľudia ľuďom Roland Kyška. Dodal, že násobiť sa budú vždy unikátne dary od unikátnych darcov do výšky desať eur. Získať príspevok z fondu bude možné počas 30 dní, neskôr bude môcť verejnosť prispievať cez portál Ľudia ľuďom.

Podľa vedúceho Úradu vlády SR Júliusa Jakaba chceli cez fond pomôcť ľuďom zasiahnutým koronkarízou, ktorým sa pomoc nedostala. "Nech prispeje každý, kto má peniaze navyše a cíti, že by mal ľuďom prispieť a teraz nehodnotím, či mal nejaké kauzy alebo nemal. Ale ak mal, nech prispeje o to viac," reagoval Jakab na to, že podnikateľ Milan Fiľo do fondu poslal 500.000 eur.

Fond predstavil Matovič ako spoločné rozhodnutie koaličných strán s tým, že doň budú prispievať poslanci koalície. Má ísť o formu pomoci pre ľudí zasiahnutých koronakrízou. Podľa informácií na transparentnom účte do fondu zatiaľ posielajú peniaze poslanci za OĽANO a Sme rodina, prispeli doň aj premiér, minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS) či minister školstva Branislav Gröhling (SaS).