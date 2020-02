Veľký predvolebný návrat! Slota sa pustil do Danka z politického hrobu: Pomaly spáva s Bugárom

"Drahé Slovenky, Slováci. Prihováram sa vám v predvečer volieb do parlamentu, ktoré by mali byť 29. februára," týmito slovami začína video bývalého predsedu Slovenskej národnej strany Jána Slotu. To zdieľal jeho syn, Pavol Slota. Či sa pomýlili a chceli video zverejniť neskôr, nie je jasné.

Slota vo videu kritizuje súčasného predsedu SNS Andreja Danka. "Som zhrozený konaním kapitána Danka a jeho ľudí. Pevne verím, že drvivá väčšina členov SNS je tiež rozhorčená nad konaním kapitána Danka, ktorý už asi doslova spáva s Bugárom," hovorí Slota.

Slota zároveň vyjadril aj svoje sympatie k Štefanovi Harabinovi a jeho strane Vlasť. "Ja som hlboko presvedčený, že jediný predstaviteľ, ktorý je ešte nosičom toho vlastenectva a kresťanských hodnôt, je pán Štefan Harabin na čele strany Vlasť," hovorí Slota.

"Aby sme skončili s tým liberálnym šialenstvom, ktoré sa rozbehlo na Slovensku. Aby skutočne to národné a vlastenecké zvíťazilo. Pevne verím, že pán Štefan Harabin bude úspešný a ja som presvedčený o tom, že sa dostane do parlamentu," dodal Slota s tým, že ľudí vyzval, aby Harabinovu stranu volili.

Kto je Ján Slota?

Bývalý predseda Slovenskej národnej strany, ktorý patrí aj medzi jej zakladateľov. Šestnásť rokov bol primátorom mesta Žilina, čím sa zaradil medzi najdlhšie úradujúcich primátorov. Do dejín Slovenska sa zapísal aj nezabudnuteľnými a kontroverznými hláškami.

Ján Slota ​

Kariéru si vybudoval predovšetkým na rómskej a maďarskej otázke. "Ešte štastie, že Cigáni nie sú politicky jednotní, lebo keby boli, tak zistíme, že nám začnú vládnuť spolu s Maďarmi," nechal sa počuť Slota.