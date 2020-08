Polícia eviduje vo Zvolenskom okrese vážne nehody: Jedna bola smrteľná

Na mieste zasahovali šiesti hasiči s dvoma kusmi techniky. S použitím hydraulického náradia vyslobodili osoby z havarovaného vozidla.Vo štvrtok skoro ráno došlo aj k dopravnej nehode pred obcou Očová vo Zvolenskom okrese. Ako tvrdí polícia, vyšetrovaním zistila, že 23-ročný muž, jazdiaci smerom zo Zvolena do Očovej, bol "nevodič". Nie je držiteľom vodičského preukazu, navyše auto šoféroval pod vplyvom alkoholu. Dychová skúška ukázala 1,29 promile.

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

"Pravdepodobne neprispôsobil rýchlosť jazdy svojim schopnostiam. V pravotočivej zákrute zišiel s vozidlom do priekopy, prešiel takmer sto metrov a narazil do betónového mostíka. Auto sa v dôsledku nárazu prevrátilo cez strechu a zostalo v priekope," uviedla polícia na facebooku. Dodala, že v aute sedel i 18-ročný spolujazdec. Oboch so zraneniami previezli do nemocnice.