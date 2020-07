Jednou z najväčších výziev pre naše zdravotníctvo sú odvrátiteľné úmrtia, ukazuje analýza

"Zatiaľ čo 50-ročný človek v Nemecku alebo Francúzsku môže očakávať, že bude žiť ďalších 20 rokov v zdraví, v strednej a východnej Európe sa očakávaný počet zdravých rokov po päťdesiatke pohybuje od 17 rokov v Česku alebo Poľsku po iba 12 rokov na Slovensku," konštatujú analytici. Aj keď krajiny strednej a východnej Európy (SVE) zaznamenali nárast priemernej dĺžky života, stále podľa nich zaostávajú oproti priemeru Európskej únie.

Roky prežité v zdraví nie sú závislé iba od úrovne výdavkov danej krajiny na zdravotnú starostlivosť. "Krajiny SVE majú podstatne vyššiu úmrtnosť na choroby obehovej sústavy a rakovinu. Mnohým z týchto prípadov by sa dalo vyhnúť alebo by sa dali účinne liečiť, ak by sa zistili v skorom štádiu. Veľa životov by mohlo byť zachránených, keby sa zlepšila prevencia chorôb, napríklad cez vyššiu intenzitu skríningu," uvádzajú analytici.

Obyvatelia krajín strednej a východnej Európy sa podľa nich vyznačujú zvýšenou spotrebou alkoholu či cigariet a nižšou mierou prevencie. "Odstránenie týchto zlozvykov, vyššia miera očkovania, digitalizácia či účinná motivácia mladých lekárov ostať na Slovensku je nevyhnutným predpokladom na skvalitnenie zdravotnej starostlivosti a zvýšenie počtu rokov prežitých v zdraví," vymenúvajú.

Aj keď financie nie sú jediný faktor, ktorý ovplyvňuje zdravotnú starostlivosť, výdavky na zdravotníctvo v krajinách SVE zaostávajú za ostatnými krajinami. V roku 2017 dávali krajiny strednej a východnej Európy o dve až štyri percentá hrubého domáceho produktu (HDP) menej na zdravotnú starostlivosť v porovnaní s priemerom EÚ.

Zamestnanosť v sektore zdravotníctva a sociálnych služieb je podľa analytikov v krajinách SVE tiež výrazne za úrovňou západných krajín. Ako jednu z možných ciest, ktoré môžu zdravotný systém odľahčiť, vidia digitalizácia.