KORONAVÍRUS Vymeníme more za krásy Slovenska? Opatrenia na naštartovanie cestovného ruchu

"Už od začiatku turistickej sezóny sme sa snažili vycestovať do regiónov, poskytnúť podporu a spropagovať domáci cestovný ruch. Cieľom je prilákať do domácich destinácií čo najviac domácich aj zahraničných turistov. Uvedomujeme si, že podpora domáceho cestovného ruchu nie je možná bez priamej a efektívnej komunikácie so zástupcami samospráv, prevádzkovateľov turistických zariadení a organizácií cestovného ruchu," povedala Bruncková.

Predsedníčka Rady výkonných riaditeľov KOCR Lenka Vargová Jurková podotkla, že už dnes vidia prvé spoločné kroky spolupráce s MDV. "Či už v podobe letných vlakov, alebo podpory krajských a oblastných OCR. Diskutovali sme aj o podpore menších destinácií, ktoré nedostávajú výraznú finančnú podporu. Som veľmi rada, že zástupcovia ministerstva dopravy prejavili vôľu podporiť aj menej rozvinuté regióny. Ďalej sme diskutovali o možnosti získavania prostriedkov zo štrukturálnych fondov či zriadení národnej agentúry na marketingovú a rozvojovú podporu. Rada výkonných riaditeľov KOCR víta, že takáto agentúra do budúcna vznikne," doplnila Vargová Jurková.

Koronakríza výrazne ovplyvnila cestovný ruch na Slovensku

Podľa generálneho riaditeľa sekcie cestovného ruchu MDV SR Radúza Dulu sa snažia letnú mediálnu kampaň o dovolenkovaní na Slovensku rozšíriť po zverejnení na domácom trhu aj do zahraničia. "Kampaň sme odštartovali v Dolnom Rakúsku a pripravujeme ju pre Českú republiku. Tento rok skúšame aj pilotný projekt rekreačných vlakov a na budúci rok uvidíme, ako v ňom budeme pokračovať," uviedol Dula.

Zdroj: Getty Images

Predsedníčka Rady výkonných riaditeľov KOCR zdôraznila, že koronakríza výrazne ovplyvnila cestovný ruch na Slovensku. "V Košickom kraji vnímame, že sezóna sa pomaličky rozbieha. Celková priemerná obsadenosť kapacít je 80 %. Veľký otáznik bude pred nami v čase ukončenia letnej turistickej sezóny, akým spôsobom dokážeme pomôcť domácemu cestovnému ruchu," upozornila Vargová Jurková.

Predseda KOCR Žilinský turistický kraj Peter Dobeš doplnil, že aj v Žilinskom kraji sa cestovný ruch postupne rozbieha. "V oblasti kúpeľníctva, ubytovacích a stravovacích destinácií, akvaparkov či kultúrnych zariadení. Uvedomujeme si, že Žilinský turistický kraj patrí medzi najvýznamnejšie na Slovensku. Máme tu viacero najnavštevovanejších miest, ako sú Oravský hrad, jaskynné systémy v Demänovej, národné parky. Vidíme postupný rozbeh a tešíme sa z toho," dodal Dobeš.