Štátny tajomník MZV Martin Klus bol ONLINE: Španielsko je kandidátom na vyradenie zo "zelenej" cestovnej mapy

Online rozhovor

10:23 - otázka od: Radovan Dobrý deň pán Klus považujem Vas za jedného z najlepších členov tejto vlády.. Chcem sa opýtať ako to vyzerá z Tureckom a otvorením letísk z SK resp. EÚ... do Turecka? Lebo sa veľmi o Turecku ako dovolenkovej destinecii veľmi nehovori... Ďakujem Dobrý deň všetkým a ďakujem topkám za pozvanie. Pán Radovan, ďakujem za milé slová. Čo sa týka Turecka, keďže ide o tretiu krajinu, musí ju najprv na "zelený" zoznam umiestniť EÚ. K 1. júlu a ani k 15. júlu sa tak nestalo. A zatiaľ nemáme informácie, že by sa tak mal od 1. augusta stať.

10:25 - otázka od: Peter Nie je vám zo samého seba zle? Keď sa vidíte v zrkadle A viete, že sú rána, kedy s tým mám problém :). Vďaka za zmysluplnú otázku a pekný deň Vám prajem.

10:26 - otázka od: filip dobrý deň čo hovorít na to ako utocili na pana Matovica ? myslíte že by bolo dobre povedat že pred volbami vam niekto dava uplatok a hovorí koho mate voliť toto sa stavalo co by ste poradil Volebná korupcia je z môjho pohľadu absolútne neakceptovateľná záležitosť. Veľmi si prajem, aby v tejto veci konečne niekto skončil na tvrdo vo vezení, na výstrahu ostatným.

10:28 - otázka od: Patrik Janko Dobrý deň,zo zaujímavosti by som sa chcel opýtať koľko jazykov ovládate? Vopred ďakujem za odpoveď Pozdravujem Vás Patrik. Aktívne anglicky a nemecky, pasívne som skúšal ruštinu a nórčinu. Stále je čo zlepšovať :)

10:32 - otázka od: Jano Kucek Pán Martin , Fico povedal že premiér Matovič nevy rokoval dostatok financií pre Slovensko,tak koľko to vlastne dostaneme z únie a na čo presne ? Ďakujem za odpoveď Vďaka za otázku. Z môjho pohľadu sme urobili maximum, čo sme mohli. Od roku 2021 budeme mať na Slovensku k dispozícií viac ako 26 mld eur. Je to viac ako kedykoľvek v histórií, odkedy je Slovensko členom EÚ. Preto sa čudujem, že pán poslanec Fico v tejto téme radšej taktne nemlčí.

10:33 - otázka od: Barbara Belková Dobrý deň chcem sa opýtať či je možné aby sa pustilo Bulharsko či to je nereálne ? Ďakujem Dobrý deň pani Barbara. Veľmi by som si prial, aby sa to podarilo ešte počas leta. No bohužiaľ, situácia nateraz v Bulharsku nie je lepšia, ale naopak horšia. A začína sa to týkať už aj pobrežných oblastí.

10:38 - otázka od: Gabriel Macsai Dobrý deň prajem chcel by som vedieť rodina chce pricestovať so Škótska cez Maďarsko lietadlom dňa 30.8.2020 aké sú podmienky Pozdravom. Gabriel Dobrý deň. Z pohľadu Slovenska sú už cestujúci zo Škótska bezproblémoví. Ak mi napíšete na martin@klus.sk, napíšem Vám aké sú podmienky vstupu do Maďarska. Tam je to trošku komplikovanejšie.

10:40 - otázka od: Barbara Prelcova Dobry den prajem pan Klus, O par dni odchadzame na dovolenku do Chorvatska vlastnou dopravou (dovolenku sme zajednavali este minuly rok) kazdy den sledujeme pocty pripadov a tesi ma,ze pocet aktivnych pripadov vyrazne klesol,ale aj tak by som rada vedela,ako vnima Slovensko situaciu v Chorvatsku,ci sa momentalne neuvazuje o vyradeni Chorvatska zo zoznamu bezpecnych krajin? Bude sa v blizkej dobe menit mapa bezpecnych krajin? Vopred dakujem za odpoved a dakujeme za vasu skvelu pracu,ktoru odvadzate. Prajem vsetko dobre. S pozdravom Barbara Prelcova Ďakujeme za milé slová. Cestovná mapa by sa mala meniť na začiatku augusta, ale čo sa týka Chorvátska, verím, že nateraz k zmenám nepríde. Platiť by to malo dva týždne.

10:41 - otázka od: Janette Dobrý deň, pripúšťate možnosť, že by sa mohli napr.pri zhoršení situácie , opäť zatvárať tzv.malé hraničné prechody so susednými štátmi? Teda, že by bol možný jediný prechod cez oficiálne hraničné prechody napr.na základe prac.zmluvy, bez toho, aby človek musel ísť do karantény ? My konkrétne momentálne bývame v Maďarsku. Ďakujem vopred za odpoveď. Dobrý deň. Bohužiaľ, vylúčiť sa to nedá, ale minimálne s našimi susedmi nateraz vládne atmosféra, že k takémuto kroku pristúpime, ako k poslednému možnému.

10:44 - otázka od: Jozef dobrý deň. Všetky vlády od 89teho klamú svojich občanov. Prečo ste všetci v tej politike taký falošný prašivci.?. Mrzí ma, že máte takýto názor. Predpokladám, že na to máte svoje dôvody. Osobne som išiel do politiky preto, aby ľudia ako Vy, zmenili svoj postoj. A verím, že sa mi to podarí. Ak nie, v roku 2022 sú najbližšie voľby, tak to skúste Vy zobrať do svojich rúk. :-)

10:46 - otázka od: Tibor Kocsis Koronavírus v Európskych krajinách sa objavuje len v regiónoch kde vlády robia lokálne opatrenia. Dotkne sa obmedzenie španielska- keďže je vírus len v Katalánsku a v Aragónsku? Dobrý deň Tibor. Bohužiaľ, Španielsko je v tejto chvíli najväčším kandidátom na vyradenie zo "zelenej" cestovnej mapy. Ak by sa tak malo stať, skúsime presvedčiť epidemiológov, aby prípadne uplatnili regionálny prístup.

10:48 - otázka od: Viera Kostovčíková Dobrý deň,môžem cestovať do Bulharska -Slnečné pobrežie v auguste? Po návrate musím ísť do karantény ? Ďakujem Zdravím Viera. Do krajiny môžete vycestovať, ale v tejto chvíli sú opatrenia nastavené tak, že vrátiť sa môžete za predpokladu samoizolácie a absolvovaní dvoch testov.

10:50 - otázka od: Nada ceizelova Prosim vas aka je situacia koronavirusu na ostrove seychely,mauricius a reunion.ake su tam opatrenia ci sa tam da vycestovat.do akej zony patria.mame dovolenku cez cestovku dakujem Dobrý deň Naďa. Detaily situácie v krajinách Vám viem poslať, ak mi napíšete na martin@klus.sk.

10:52 - otázka od: Lucia Dobrý deň pán štátny tajomník, s priateľom sa chystáme do Slovinska na 5 dní. Sledujeme vývoj koronavírusu v spomínanej destinácií. Rada by som sa informovala či je Slovinsko bezpečná krajina, z pohľadu nás ako cudzincov cestujúcich do Slovinska a či nebude potrebné absolvovať karanténu ani pri vstupe do krajiny a rovnako pri návrate na SK? Slovinsko je pre nás cieľová destinácia, plánujeme ísť cez rakúske hranice (nie chorvátske). Nie je potrebné vyplniť žiadny formulár ako je to v prípade návštevy Chorvátska? Ďakujem za odpoveď. Prajem pekný deň. Zdravím Lucia. Slovinsko a aj Chorvátsko sú nateraz pre nás bezpečné krajiny a v prípade cesty cez Rakúsko je situácia rovnaká ako pred prepuknutím pandémie. Očakávam, že najbližších 14 dní by sa to nemalo zmeniť.

10:54 - otázka od: Marián Dobrý deň pán Štátny tajomník. Dcéra s rodinou bývajú v Taliansku - Toskánsku. Radi by už konečne s manželom - talianom a dvojročným vnúčikom prišli na Slovensko aspoň na týždeň. Plánované to majú od 15.8. Platia pre nich nejaké obmedzenia? Ak je potrebné, samozrejme že si dajú urobiť aj testy na Covid 19. Za odpoveď vopred ďakujem. PS: Pri zhoršení situácie s Covid 19 - aby sme nemuseli zatvárať hranice - nestálo by pouvažovať o povinnej evidencii osôb, ktorí sa vracajú zo zahraničia prostredníctvom mobilu? Samozrejme za nesplnenie s pokutou. Dobrý deň prajem. Ťažko povedať, ako sa situácia vyvinie k 15. augustu, ale v tejto chvíli platí, že môžu bez obmedzení na Slovensko pricestovať. Pokiaľ ide o opatrenia do budúcnosti, určite zvažujeme aj takúto možnosť evidencie, aby sme predišli zatváraniu hraníc, ktoré sa pre mnohé rodiny ukázalo ako katastrofou.

10:56 - otázka od: Lucia Dobrý deň pán štátny tajomník, mala by som ďalšiu otázku v súvislosti s príchodom môjho otca z Írska. Otec má prílet naplánovaný počas víkendu. Rád by absolvoval vyšetrenie na COVID 19, ako samoplatca, aby nás v prípade nákazy (veríme, že nie) neohorzil. Kde môže tento test absolvovať a aký je postup? Príde, zaplatí, odoberú vzorku a odíde do domácej karantény po dobu 2 dní, kým bude mať výsledky? Prosím o info kde v Bratislave môže test absolvovať, Kramáre? Je potrebné nahlásiť sa vopred? Ďakujem za informáciu. V prípade Írska sa test nevyžaduje, takže v prípade dobrovoľného záujmu oň, odporúčam využiť služby súkromných laboratórií pre samoplatcov.

10:57 - otázka od: Mária Kováčová Kedy sa sa dá na zeleno napr. Egypt. Podľa WHO je to bezpečná krajina a nakazlivost im pomerne klesá. Myslím že je to bezpečnejšia krajina ako napr. Veľká Británia Dobrý deň, Egypt rovnako ako Turecko sú obľúbené destinácie a smerujú k nim časté otázky. Spoločný európsky postup ich však nateraz ako bezpečné krajiny neidentifikoval a uvidíme, či sa to k 1. augustu zmení.

11:00 - otázka od: Peter Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, či plánujete toto letu dovolenku v zahraničí a ktoré krajiny by ste mi určite neodporučili? Keby ste si mali vybrať je momentálne podľa Vás bezpečnejšie Chorvátsko, Grécko alebo Taliansko. Ďakujem Ďakujem za otázku. Spomedzi týchto krajín je štatisticky najbezpečnejšie Grécko. A aj sám uvažujem, či by som toto leto nešiel práve tam. Rozhodnem sa ale na poslednú chvíľu a určite časť dovolenky plánujem skôr stráviť na Slovensku.

11:02 - otázka od: Tibor Dobrý deň pán Klus, bude nijaká zmena čo sa týka krajím EÚ? Ak máte na mysli epidemiologickú situáciu, tak najbližšie k pozitívnej zmene je asi Portugalsko a k negatívnej Španielsko.

11:04 - otázka od: Martin K. Dobrý deň prajem pán Klus. Ja som sa chcel spýtať, so všetkým tým čo sa deje okolo Číny, kupovanie WHO a zatlkánie informácií, Hong-Kong, teritoriálne nároky Číny, blokovanie Taiwanu ako iné, do kedy sa budeme tváriť že nič sa nedeje a Čína je priateľ? Ďakujem MK. Dobrý deň prajem. Dianie okolo Číny veľmi pozorne sledujeme. Napríklad v súvislosti s Hongkongom sme sa veľmi jasne pridali ku kritickej britskej deklarácií. Nemôžeme sa tváriť, že sa tam nič nedeje. A s ostatnými európskymi partnermi budeme zvažovať aj ďalšie kroky.

11:08 - otázka od: Tibor pan statny tajomnik, ake ciele ste si dali vo svojej funkcii? co by ste chceli dosiahnut pocas posobenia na rezorte zahranicnych veci? Ďakujem Tibor. Veľmi si prajem, aby naša zahraničná a európska politika boli predvídateľnejšie a Slovensko vnímané ako spoľahlivý partner. Keď sa toto podarí, zlepšíme konzulárnu službu pre našich občanov, počet krajín, kde môžu slobodne cestovať a zvládneme aj súčasnú epidemiologickú krízu, tak budem z pozície odchádzať relatívne spokojný.

11:10 - otázka od: Brano Ahoj Martin, je cesta na sever bezpecna? Mam na mysli estonsko, litvu, finsko. Dakujem Zdravím Braňo. Táto časť Európy je v tejto chvíli jedna z najbezpečnejšia na svete.

11:13 - otázka od: Dominik Zdravim pan Klus, som snad jediny ,kto ma pocit ,ze tajomnik je aktivnejsi ako samotny minister? samozrejme , mam narazam na Ministerstvo Zahranicnych Veci a na Vas konkretne .. neviem ,ci by ste tym ministrom nebali byt Vy Ďakujem za pochvalu. Snáď môj čas na túto pozíciu ešte príde. Ale úprimne sa teším Vášmu hodnoteniu.

11:16 - otázka od: Monika Kedy bude na Slovensku opat zavedene dvojite obcianstvo? Momentalny zakon strpcuje zivot mnohym Slovakom v zahranici. Mozme sa nazdavat, ze toto je jednou z Vasich priorit? Pozdravujem Monika. Aktívne som sa tejto téme venoval ešte ako poslanec NR SR a máme to aj medzi prioritami vlády. Osobne sa zasadím za to, aby sme dvojité občianstva opätovne umožnili čo najskôr. Ďakujem ešte raz za pozvanie a všetky vaše otázky. Keďže som v časovom limite nestihol vyčerpať všetky, veľmi rád prídem aj nabudúce. Pekné leto vám všetkým praje Martin Klus.