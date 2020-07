Blíži sa kľúčový snem v Smere! Prichádza aj nová krv: Volá sa Kaliňák, Fico aj ujo ho chvália

Strana Smer bude mať v sobotu rekonštrukčný snem, na ktorom budú členovia okrem iného rozhodovať aj o nových podpredsedoch strany, keďže ju opustilo jedenásť stálych členov okolo bývalého premiéra Petra Pellegriniho. Fico hovoril, že chce v strane vidieť aj nové mladé tváre.

Mladý Kaliňák podpredsedom?

V strane rátajú s tým, že novým podpredsedom strany by sa mohol stať Erik Kaliňák. Miesto by prevzal po svojom strýkovi, ktorý v strane prežil viaceré kauzy. Robert Kaliňák sa už v strane dlhšie ako politik či poslanec neangažuje. Pôsobí však v prácnom téme Smeru v sporoch s médiami zastupuje Martina Glváča či Ľuboša Blahu.

Mladý Kaliňák je členom strany deväť mesiacov. Politici ho však vnímajú najmä cez jeho profil na Facebooku, kde zverejňuje videá zosmiešňujúce členov súčasnej vlády. „Určite by to bola pre mňa česť a veľká zodpovednosť, ak by k niečomu takému došlo,“ povedal pre SME Erik Kaliňák. „Nie je to však niečo, za čo by som nejak aktívne dupkal,“ dodal.

Fico ho podporuje

Môžem povedať, že ak máme dnes šesť podpredsedov strany, tak zo šiestich bude kandidovať jeden - Juraj Blanár. Všetko ostatné budú nové tváre. Noví ľudia budú aj v predsedníctve Smeru,“ povedal Fico. Rád by v strane videl aj nové tváre a pustil do politiky mladých ľudí. „Sám som toho príkladom, poslancom parlamentu som sa stal ako 27-ročný.“ Zásadným problémom je však nedostatok politických talentov.

V Smere prebieha diskusia, či pustiť do vnútra strany takto mladých ľudí. „Ja som toho zástancom,“ povedal. Ako podpredsedu si vie predstaviť kontroverzného člena strany Ľuboša Blahu. „Bolo by pre mňa veľmi zaujímavé s ním spolupracovať, je to mimoriadne inteligentný človek a vie priniesť originálne názory do strany Smer. Takto vnímam aj mladého Erika Kaliňáka,“ povedal v stredu Fico. V minulosti mladý Kaliňák označoval Fica za otca sociálnej demokracie a svojho strýka za najlepšieho ministra vnútra, akého Slovensko malo.

Mladý Kaliňák sa do parlamentu nedostal

Mladého Erika Kaliňáka ešte pred voľbami predstavil jeho strýko. Na kandidátke bol na poslednom 150. mieste a do parlamentu sa nedostal. V stranke však nebol nováčikom. V Smere je kreatívnym manažérom a už viac ako dva roky pracuje aj na tlačovom odbore. Bývalý minister vnútra nebol nadšený, že sa rozhodol vstúpiť do politiky. „Odhováral som ho od politiky, keďže pochvalu nedostane za nič,“ povedal v decembri 2019 pre Topky Robert Kaliňák.

Mladý Kaliňák je dnes aktívny najmä Facebooku. Rovnako, ako jeho kolegovia zo Smeru, neváha kritizovať médiá a ostatných politikov. Erik je synom Milana Kaliňáka, brata exposlanca. Jeho brata poznajú najmä milovníci hudby. Je členom kapely Taktici, ktorá vznikla ešte v roku 1977. Hral na gitare a občas spieval aj vokály. Prezývali ho „Mariňák“. So skupinou si občas zahral aj jeho brat Robert Kaliňák.

Rekonštrukčný snem Smeru

Smer skončil po voľbách na druhom mieste a po dlhých rokoch zažil porážku. To však nebola jediná rana pre jeho predsedu Roberta Fica. Pred pár týždňami totiž bývalý premiér a líder vo voľbách Peter Pellegrini oznámil, že spolu s ďalšími poslancami Smeru odchádza zo strany. Založil stranu Hlas - sociálna demokracia. S Pellegrinim odišla aj Denisa Saková, Peter Žiga, Richard Raši či Erik Tomáš. Fico považuje tento krok za zradu a inak ako „zradcov“ ich ani nenazve.

Aj preto oznámil, že strana bude mať rekonštrukčný snem, ktorý sa bude konať túto sobotu, aj keď to pôvodne nemali v pláne. „Zradcovia, ktorí odišli zo Smeru nás prinútili urobiť tzv. rekonštrukčný pracovný snem,“ povedal. V strane budú musieť doplniť orgány strany, voliť členov predsedníctva a urobiť niektoré zmeny na pozíciách podpredsedov strany. Riešiť sa bude aj pozícia generálneho manažéra strany a možné sú aj zmeny v stanovách, opäť kvôli zrade. Veľký snem strany zároveň Fico avizuje na 9. decembra.