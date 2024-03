Prešovský mestský poslanec Dupkala dostal za korupciu päť rokov väzenia

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

Dupkala nebol na utorkovom verejnom zasadnutí prítomný. Svoju neúčasť ospravedlnil zdravotným stavom. Súhlasil s konaním v jeho neprítomnosti. Najvyšší súd jeho odvolanie, rovnako ako odvolanie prokurátora proti rozsudku ŠTS z marca 2022 zamietol. Vykonané dôkazy sú podľa odvolacieho senátu dostatočné na preukázanie viny. "Súd nezistil zásadné chyby, ktoré by mali vplyv na konečné rozhodnutie," povedala predsedníčka senátu Dana Wänkeová. Súd zároveň vydal príkaz na dodanie Dupkalu do výkonu trestu.

Prokurátor vo svojom odvolaní navrhoval prísnejší trest vrátane peňažného trestu, s čím sa Najvyšší súd SR nestotožnil. "Rozhodnutie súdu musíme akceptovať," reagoval prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Matej Izakovič. Dupkalov obhajca Peter Čurilla na otázky médií neodpovedal. Odvolacie konanie sa malo pôvodne uskutočniť ešte v novembri 2023. Pre prekážku na strane senátu, chorobu obhajcu či ospravedlnenia Dupkalu sa napokon uskutočnilo až na piaty pokus.

Dupkala mal podľa obžaloby žiadať od investora tréningovej ľadovej plochy v apríli 2018 úplatok vo výške 20.000 eur. Na rokovaní mestského zastupiteľstva mal za to pri schvaľovaní finančného príspevku vo výške 600.000 eur hlasovať za návrh riešenia, ktorý bol predložený žiadateľom - investorom. Dupkala na hlavnom pojednávaní ŠTS pripustil, že ho investor dvakrát požiadal o pomoc. Prvý raz sa mal prihovoriť, aby sa proti výstavbe haly neuskutočnila petícia, a rovnako mal byť oslovený s prosbou o pomoc pri výstavbe parkovacích miest. Odmieta, že by za to žiadal či prijal úplatok. Cíti sa byť nevinný.