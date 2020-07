Spoveď Slováka v Chorvátsku: Úplne prázdne pláže, uličky a nízke ceny! Z KORONAVÍRUSU si nič nerobia

BRATISLAVA – Dovolenkové obdobie je v plnom prúde. Tento rok je však pre mnohých iný. Pandémia koronavírusu ochromila svet a zrejme najviac to pocítime pri cestovaní. Hranice sú už síce otvorené, no mnohí Slováci si kladú otázku. Ostať doma, či vycestovať do „bezpečných krajín“? Štáty totiž vydali zoznamy tzv. menej rizikových krajín, kam môžeme cestovať. Peter sa rozhodol, že vycestuje s rodinou do Chorvátska a veľa vecí ho naozaj prekvapilo.

Peter pre Topky porozprával, ako vníma dovolenku v Chorvátsku počas koronavírusu. Obľúbenú dovolenkovú destináciu navštevuje takmer každý rok. Nikoho zrejme neprekvapí, že ulice sú prázdnejšie, turistov je menej a bez problémov si nájdete miesto aj v inak vypredaných baroch či reštauráciách. „Je to tu prázdnejšie. Nejakí ľudia sú síce na plážach, ale obsadenosť je tak 30 – 40 percent.“ Spolu s rodinou sa vybral do Tučepi a navštívil aj obľúbený ostrov Korčula.

Prázdne uličky a nízke ceny

Uličky aj podniky boli úplne prázdne. „Vždy tam bolo plno, nemali ste si ani kde sadnúť a teraz tam nikto nebol, ani v uličkách. To bolo až prekvapivé,“ povedal nám Peter. „V Tučepi to nie je až tak vidno. Turisti tu sú. Keď som sa však viezol taxíkom k lodi na Korčuli, taxikár mi vravel, že vôbec nemajú ľudí, že tu nikto nie je. Je to brutálne vidno, aké sú prázdne ulice,“ opísal Peter situáciu v dovolenkovom raji kam chodí takmer každý rok.

„Večer sa tam nedalo nikde sadnúť, museli ste čakať, kým sa uvoľní nejaké miesto. Teraz je tu úplne prázdno. Ľudia podľa mňa zájdu do destinácií ako je Zadar, Makarská riviéra alebo Tučepi a ďalej už nepôjdu. Taký Dubrovník musí byť úplne prázdny podľa mňa,“ skonštatoval dovolenkár.

Petrovi písalo veľa známych, ktorých takisto situácia v Chorvátsku zaujímala. „Rozhodli sa, že prídu. Pred každým apartmánom stojí teta alebo niekto iný a v ruke majú tabuľku, že majú voľné apartmány. Dokonca zlacneli aj niektoré atrakcie. Všetko je v dobrej cene,“ dodal na adresu cien.

Cesta? Bez problémov

Počas koronavírusu jednotlivé štáty uzavreli hranice a zaviedli prísne kontroly. Lety boli zrušené a cestovanie bolo takmer nemožné. Aj preto zrejme väčšina Slovákov rozmýšľa, či sa oplatí ísť v týchto krušných časoch niekam za hranice. Peter sa však na ceste do Chorvátska nestretol s nijakými problémami. Cesta bola rýchla a z Bratislavy sa do svojej destinácie dostal za osem hodín. „Šli sme v sobotu, čo je relatívne vyťažený deň pre dovolenkárov a nestáli sme nikde. Cesta trvala z Bratislavy osem hodín, čo je dobrý čas. Šiel som podľa predpisov. Nikto ma nikde neriešil.“

Problém nebol ani na hraniciach. Peter dopredu vyplnil potrebný formulár na cestovanie do Chorvátska, ktorý je zverejnený na stránke ministerstva zahraničných vecí. „Zadáte tam dátum dovolenky a kde budete ubytovaný. Následne si vytlačíte potvrdenie s číslom. Vytiahol som papier na hranici, ukázal pas a povedali mi, že netreba, že už ma majú v systéme,“ povedal Peter s tým, že sa pri kontrole zdržal zhruba 15 minút. „Predo mnou bolo desať áut. Takmer nikto tam nebol. Naozaj som to nečakal.“

Chorváti si z toho ťažkú hlavu nerobia, rúška majú na brade

V Chorvátsku platia od pondelka nové nariadenia, podľa ktorých musia nosiť rúška predavači či čašníci a vstup do obchodov či potravín je takisto povinný len s rúškom. Podľa Petra to dodržiava zhruba 90 percent ľudí, väčšinou však turisti. „Vo väčšine prípadov to dodržiavajú, ale čašníci nosia rúška väčšinou na brade. Čo sa týka domácich, predavačky mali rúška možno tri z piatich, ale väčšinou tiež stiahnuté na brade, že im trčí nos a ústa. Chorváti si z toho ťažkú hlavu nerobia, skôr si z toho robia srandu,“ opísal Peter.

Na dodržiavanie opatrení ich zatiaľ nikto neupozornil. „Nechávajú nás tak. V obchode som bol dvakrát, kúpiť vodu. Nechodím tam často. Všimol som si, že to rúško má asi každý druhý čašník.“ Ani v reštauráciách, ktoré sú relatívne zaplnené, si z toho nikto nič nerobí. „Je tu okolo 50 reštaurácií, z toho tri alebo štyri sú vychytené. Tie sú večer plné tak na 60 percent. Majú to fakt že na háku.“ Pred obchodmi majú dezinfekcie, ako je tomu takmer na celom svete. „Skôr je to však všade také pro forma. Včera som vošiel do lekárne a nemal som rúško, tak som jej to ukazoval, lekárnička ho mala, ale povedala mi, nech to neriešim. Vôbec nepodliehajú panike,“ uviedol.

Slováci sa bláznia

Slováci sú v tomto podľa Petra oproti Chorvátom úplne iní. „Včera som prechádzal Tučepi, odtiaľ som šiel na Pelješac a odtiaľ na Orebič a potom trajektom na Korčulu. Nikto, ani colníci, neriešil nejaké rúška. Slováci sú v tomto občas naozaj blázniví, aspoň tak mi to pripadá,“ povedal Peter. „Normálne som bol prekvapený. Keď som šiel tankovať, zopár turistov na pumpe malo rúška, ale dievčatá ako obsluha ich nemali.“ Napriek situácii sa necíti byť ohrozený. „Hovorím, je to panika, ktorá mám pocit je iba na Slovensku, lebo aj Maďarsko som prešiel aj Chorvátsko celé,“ myslí si.

„Minimálne si to uvedomíte. Keď som bol v obchodnom centre v Bratislave minulý týždeň, jačala na mňa predavačka v optike, že keď si nedám rúško a nenatiahnem rukavice, ani nemám ísť dovnútra. Slováci tomu totálne prepadli, až hystericky a pritom máme najmenej nakazených. Ale to je môj názor,“ skonštatoval Peter.

V Chorvátsku podľa neho registrujú, že sa niečo deje a aj to tak berú. „Inak to neriešia. V pondelok sa hlásilo, že teda pribudli prípady v Záhrebe e Osijeku a že majú nosiť rúška, to som zachytil, no nevenujú tomu takú pozornosť,“ dodal s tým, že podobne je na to podľa neho aj Rakúsko.

