Muž jazdil bez príslušného vodičského oprávnenia: Hrozí mu poriadne mastná pokuta

MALÉ LEDNICE - Pokuta až do výšky 1300 eur a zákaz šoférovania hrozí 63-ročnému motocyklistovi, ktorý jazdil medzi Malými Lednicami a Považskou Bystricou bez príslušného vodičského oprávnenia. Prípadom sa zaoberá polícia, informoval v piatok trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička.

Policajti zastavili motocyklistu potom, čo spozorovali, že jazdil bez ochrannej prilby. "Pri cestnej kontrole po predložení potrebných dokladov zistili, že 63-ročný motocyklista jazdil na motocykli s obsahom motora 125 m3 a vodičské oprávnenie má len na skupinu A/50, to znamená, že na jazdu s vyšším obsahom motocykla nemá vodičské oprávnenie," uviedol Kudlička.

Na spomínanom motocykli mohol podľa neho jazdiť v prípade, ak by bol držiteľom vodičského oprávnenia na skupinu B. Hliadka následne spísala správu o výsledku objasňovania priestupku a zakázala vodičovi ďalšiu jazdu. "V správnom konaní mu môže byť za uvedený priestupok uložená pokuta od 300 eur do 1300 eur a zákaz činnosti riadiť motorové vozidlá od jedného do piatich rokov," dodal Kudlička.