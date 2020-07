AKTUÁLNE Kollár ostáva šéfom parlamentu! Drsný útok na koaličných partnerov: SaS a Za ľudí nehlasovali

hnutie Sme rodina dnes na schôdzi pravdepodobne predloží návrh na odvolanie Borisa Kollára z postu šéfa parlamentu, rozhodli sa tak po koaličnej rade v pondelok

Matovič poslancom SaS a Za ľudí odkázal, aby hlasovali tak, ako to predtým vyhlasovali

SaS odmietla komentovať slová premiéra o tom, ako stiahnu chvost pred hlasovaním o odvolávaní Kollára, strana Za ľudí vyhlásila, že ich poslanci nie sú na predaj

ak Kollár nezíska dôveru poslancov, hnutie Sme rodina odíde z koalície

Kollár sa po Šeligovom prejave do podpredsedu parlamentu Za ľudí poriadne oprel a nazval ho farizejom

17:06 Živý priebeh a monitorovanie schôdze NR SR počas odvolávania Borisa Kollára sme týmto ukončili. Ďakujeme za pozornosť.

17:07 K uznášaniaschopnosti parlamentu mali údajne pomôcť hlasy Kuffovcov. Ide o Filipa a Štefana Kuffu s Tomášom Tarabom.

17:03 Oznamujú sa výsledky tajného hlasovania. Hlasovalo 76 poslancov. Overovatelia spočítali hlasi a zistili, že v tajnom hlasovaní všetci poslanci odovzdali platný hlasovací lístok. Za bolo 5 poslancov proti 46 poslancov a zdržalo sa 20 poslancov. Kollára teda neodvolali z funkcie predsedu národnej rady.

16:48 Národná rada už je uznášaniaschopná. Hlasovanie je ukončené. Informoval o tom podpredseda parlamentu Milan Laurečník. Nasleduje prestávka na spočítanie hlasov.

16:31 Lucia Ďuriš Nicholsonová povedala, že dnešná schôdza rozčesla vládnu koalíciu na charakterných a tých ostatných. "Prajem voličom dlhú pamäť, aby si dnešný deň zapamätali," odkázala Nicholsonová.

16:29 Zatiaľ hlasovalo len 74 poslancov, čím je národná rada neuznášaniaschopná. V parlamente bude teraz 15 minútová prestávka. Počas prestávky by mali hlasovať ďalší poslanci. Ak nebude dosť hlasov ani po prestávke, tak sa hlasovanie presunie.

16:25 Tajné hlasovanie sa každú chvíľu ukončí a pristúpi sa k prepočítaniu hlasov.

16:23 "Je to (diplomová práca pozn. red.) jeho osobné zlyhanie. Chcel ňou vydierať celú koalíciu. Zajtra vyjde slnko, ideme ďalej, zahryznem si do jazyka. Ľudia si urobili veľmi dobrý obraz o tom kto kde a ako stojí. Potreboval mi vynadať v pléne ale aj tak túto kauzu neprekryje," hovorí Šeliga v reakcii na dnešné dianie v pléne. "Chcela by som vyzvať Matoviča, aby nastavil rovnováhu vo vlastnej vláde. Takto by sa nemal správať koaličný partnert, nebolo to legitímne a ani správne," hovorí predsedníčka zdravotníckeho výboru Jana Cigániková.

16:21 Reakciu prinášajú poslanci SaS a Za ľudí. "Nechceme sa zúčastniť tejto divadelnej hry," hovorí predsedníčka klubu SaS Anna Zemanová. "Loptička je na strane predsedu Borisa Kollára. To, že túto zodpovednosť hodil na nás nepovažujeme za fér," dodala Jana Žitňanská zo Za ľudí.

16:17 Halgašová zo SaS sa hlasovania nezúčastní. „Aj deti z prašiaka, keď urobia lotrovinu vedia, že sa patrí aspoň ospravedlniť a nerobiť z ostatných spolupáchateľov. Slovami klasika. Presne takýchto bili deti na pieskovisku po hlavách kýblikmi. Nielen slovo, ale aj slušnosť robí chlapa,“ uviedla pre Topky Halgašová. Svoj postoj už podľa jej slov dala jasne najavo. "No ja si ctím princípy dohody, ktoré sa musia plniť. Preto sa hlasovania o odvolaní pána Kollára nezúčastním. Myslím si, že on sám by mal vedieť, čo má robiť. Svoj problém si má vyriešiť sám. Ale evidentne to nielen on, ale aj iní nepochopili,“ dodala.

16:08 Parlament pristupuje k tajnému hlasovaniu o Kollárovom odchode.

16:06 Po skončení Kollára ešte opäť prehovoril Šeliga. V sále začína byť poriadne rušno. "Nemám právo rozprávať, ale musím povedať jednu vec. Každý, kto videl vašu piatkovú tlačovku, si urobí vlastný názor," dodal Šeliga.

16:04 "Urobil som v tejto práci chybu, ospravedlňujem sa," pokračuje Kollár. "Koho som urazil, sa ospravedlňujem, môj titul používať, kým budem v politike, nebudem," hovorí Kollár. "Ďakujem všetkým poslancom, ktorí si zachovali zdravý rozum. Farizej sa už nikdy nezmení a to mi je ľúto," skončil Kollár.

15:57 Rozprava bola ukončená. Kollár si berie záverečné slovo. Vzápätí však útočí na Šeligu po jeho príspevku. "Niečo až tak odporne farizejské ako je pán podpredseda Šeliga som ešte v politike nestretol," uštedril útok Kollár Šeligovi. "Zrazu z námestia sa dostal do prezidentského paláca tento farizej. A ten mi tu ide kázať," s vysokým hlasom odkázal Šeligovi predseda Sme rodina.

15:55 Monika Kozelová z OĽaNO pripomenula Šeligovi, aby v rámci rozpravy nehovoril za všetkých poslancov o tom, ako majú hlasovať. "My sme sa na klube dohodli, že budeme hlasovať podľa vlastného svedomia," skonštatovala Kozelová.

15:50 "Neviem či vám matematika nešla, ale počty hovoria jasne. Kľudne môžete vládnuť bez nás. Možno sa vám potom splní sen o tom, že sa vám ujde nejaký ministerský post," odkázal Šeligovi v reakcii poslanec Peter Pčolinský zo Sme rodina.

15:43 V rozprave ešte vystúpi podpredseda parlamentu Juraj Šeliga, po ňom príde rad na záverečné slovo Borisa Kollára. "Neviem ako sme sa dostali do tejto falošnej dilemy pán predseda? Prečo je tu Kollárova diplomovka vs. odchod z vlády? Môžete sa na mňa hnevať, môžete robiť čokoľvek, len sa k tomu postavte. Vydierať celú vládnu koalíciu kvôli jednej diplomovke je zbytočné," zvyšuje hlas Šeliga. Vyzýva Kollára, aby návrh stiahol návrh, pretože dilema podľa jeho slov takto nestojí.

15:26 Kollár v reakcii číta článok Jána Čarnogurského mladšieho. Píše okrem iného aj o tom, že Kollár podľa neho získal titul právoplatne.

15:20 V rozprave vystúpil aj Ján Benčík zo Za ľudí, ktorý okrem iného prečítal aj otvorený líst doktorandov adresovaný poslancom. "Pán predseda, vzdajte sa, nelipnite na funkcii, ste vo veku, kedy máte život pred sebou," povedal na záver svojho vystúpenia Ján Benčík Kollárovi.

15:02 Dostál vníma návrh na "odvolanie samého seba" za pokus zamiesť túto kauzu pod koberec. "Napriek tomuto gestu tá kauza dnes neskončí. Pán predseda túto vec môže považovať túto vec za uzavretú, no ja nepochybujem, že verejnosť, médiá a ďalší to budú ďalej rozoberať. Dnes to podľa môjho názoru neskončí, žiaľ," konštatuje Dostál.

15:00 V rozprave vystupuje Ondrej Dostál zo SaS. "Evidentne jeho diplomová práca je plagiátom, tak ako bola plagiátom rigorózna práca bývalého predsedu národnej rady. Môžeme si vysvetľovať čo tam bolo a čo tam nebolo, oceňujem že súčasný predseda svoju prácu nezatajuje, ale vo vyspelých krajinách sa po takomto probléme odchádza nielen z funkcie, ale aj z politiky," hovorí Dostál.

14:51 Kollár v pléne svoju prácu obhajuje tým štýlom, že ju prirovnáva k práci bývalého predsedu parlamentu Andreja Danka. "Danko svoju prácu schovával. Moja práca je dostupná na internete stále," vyhlásil Kollár s tým, že kritiku môžu na jeho stranu s čistým svedomím spustiť len Ondrej Dostál a nie ľudia z Pellegriniho Hlasu.

14:37 "Koalícia nechce zodpovednosť. Vyše 50 percent z nich nevie, kde sú. Berú to ako štvorročný žúr. Len dvaja politici chcú predčasné voľby. Jedným je Igor Matovič, ktorý pochopil, že nezvláda funkciu premiéra a rád by to urobil bez straty kytičky. A druhým je Peter Pellegrini, ktorý chce využiť svoje preferencie,“ dodal Jarjabek.

14:36 K odvolávaniu Kollára sa na grémiu vyjadril aj podpredseda Smeru Dušan Jarjabek. „Na odvolanie Borisa Kollára z funkcie predsedu parlamentu je potrebných 76 hlasov. Keď to prejde a Boris Kollár skončí ako šéf NR SR, bude to náhoda, z ktorej budú všetci prekvapení. A najviac tí z koalície, ktorí hlasovali za jeho odvolanie,“ povedal pre Topky.

14:27 Kollár predniesol svoj návrh na odvolanie z postu predsedu parlamentu. Návrh na výbore nezískal podporu nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov. Prvý v rozprave vystupuje Richard Raši. Počas diskusie k návrhu na odvolanie predsedu parlamentu Borisa Kollára citoval slová vládnych politikov z čias kauzy rigoróznej práce niekdajšieho predsedu parlamentu Andreja Danka.

14:25 Predseda Smeru-SD Robert Fico nevidí dôvod, aby ich klub vystupoval v rozprave k odvolávaniu Kollára. To, že sfalšoval diplomovku je v jeho prípade len špička ľadovca.

14:15 Ústavnoprávny výbor neprijal uznesenie k odvolávaniu predsedu parlamentu Borisa Kollára.

14:12 Poslanec Ondrej Dostál na sociálnej sieti zverejnil celé znenie návrhu na odvolanie Kollára z funkcie.

13:52 Takto sa personálne problémy v koalícii neriešia. Marián Viskupič pre Topky uviedol, že sa tajného hlasovania pravdepodobne nezúčastní. „Pravdepodobne sa na ňom nezúčastním. V politike by mala byť na prvom mieste česť. Pán predseda NR SR by mal sám vyvodiť zodpovednosť za svoje pochybenie. Odvolávať ho jeho vlastným návrhom je alibistické, divné a neprávne riešenie. Takto sa personálne problémy v koalícií neriešia,“ uviedol.

13:51 Predseda parlamentu prerušil schôdzu na čas, kým sa poradí ústavnoprávny výbor.

13:26 Kollár nečakane zvolal poslanecké grémium, ktoré sa má týkať šéfov dvoch kontrolných výborov. Tie viedli odídenci zo Smeru Peter Žiga a Erik Tomáš, odchodom zo strany ale o tieto miesta prišli. Rozprava ku Kollárovej diplomovke sa tak posunie možno o niekoľko desiatok minút.

13:25 Poslanci strany ĽSNS nemajú na schôdzi žiadne rúška.

13:16 Poslanci schválili návrh na odvolávanie Borisa Kollára z funkcie predsedu parlamentu . Za bolo 103 poslancov. Kollár navrhol, aby sa o jeho odvolaní rozhodlo už v prvom bode programu schôdze.

13:11 Návrh na odvolávanie predsedu parlamentu predkladá nakoniec sám Boris Kollár . Hovorí, že tak robí na základe medializovaných informácií o jeho diplomovej práci.

13:07 Národná rada je uznášaniaschopná.

13:04 Postoj SaS-ky je neistý. Zdá sa, že poslanci SaS stále nevedia, ako zahlasujú. Na poslaneckom klube totiž podľa našich informácií panujú dva názory. Podľa pôvodnej dohody návrh na odvolanie Kollára nemali podporiť a z hlasovania chceli odísť. Prekážkou pre niektorých poslancov je však tajné hlasovanie. Pár minút pred hlasovaním sa však na klube ozývali hlasy, že za odvolanie Borisa Kollára predsa len zahlasujú.

13:00 OĽaNO podporí návrh na odvolávanie Kollára. "Nech parlament ukáže, či predsedovi parlamentu dôveruje. Nebojíme sa," povedal poslanec Michal Šipoš.

12:41 Poslankyňa Jana Cigániková nepovedala, či poslanci SaS podporia zaradenie odvolávania do programu schôdze parlamentu. Uviedla, že stále rokujú o svojom postupe. Podľa Cigánikovej mal Kollár vyvodiť osobnú zodpovednosť a na post predsedu parlamentu by tak mohol nastúpiť niekto iný z hnutia Sme rodina. (tasr)

12:40 Poslanci parlamentu za SaS sa pri prípadnom odvolávaní predsedu parlamentu Kollára z funkcie zachovajú tak, aby dodržali zásadu vyjadrenú predsedom SaS Richardom Sulíkom, a to že SaS z koalície za žiadnych okolností neodchádza. Povedal to poslanec Alojz Baránik. Potvrdil tiež, že poslanci SaS zrejme budú hlasovať proti odvolaniu. (tasr)

12:18 Poslanci zo strany Za ľudí zrejme nepodporia zaradenie odvolávania predsedu parlamentu do programu schôdze. Novinárom to povedal poslanec Miroslav Kollár zo Za ľudí. Pri prípadnom hlasovaní o odvolaní šéfa parlamentu budú podľa neho poslanci hlasovať autonómne. Poslanec si myslí, že prípadným hlasovaním o odvolávaní sa kauza diplomovej práce šéfa parlamentu politicky uzavrie. (tasr)

12:00 Hnutie OĽaNO bude pri prípadnom odvolávaní predsedu Kollára hlasovať slobodne. Povedal to poslanec Kristián Čekovský (OĽaNO). "Ak bude tento bod zaradený do programu schôdze, tak sa k tomu postavíme čelom a hlasujeme slobodne," povedal. Dodal, že nemajú spočítané, kto bude ako hlasovať. Keďže sa bude hlasovať tajne, necháva to podľa vlastných slov na nich. (tasr)

11:45 "Chceme, aby sa tento bod otvoril, aby prebehla rozprava, následne tajné hlasovanie," povedal Pčolinský s tým, že o otvorenie bodu požiadali aj koaličných partnerov. Na Koaličnej rade podľa jeho slov partneri povedali, že sa ešte poradia na kluboch. "Tomu ja nerozumiem, pretože požadovali vyvodenie osobnej zodpovednosti," podotkol s tým, že navrhnutím vlastného odvolania tak Kollár urobil. (tasr)

11:35 Pokiaľ predseda parlamentu Boris Kollár nezíska dôveru poslancov, hnutie Sme rodina odíde z vládnej koalície. Kollár vyslovenie dôvery navrhne sám na utorkovej schôdzi. Novinárom to povedal predseda poslaneckého klubu hnutia Peter Pčolinský s tým, že hnutie tento bod programu podporí. (tasr)

OĽaNO na odchode Kollára netrvá

Kollár čelí podozreniu z plagiátorstva pre jeho diplomovú prácu. Na odchod z funkcie ho vyzvala strana Za ľudí aj SaS. OĽaNO jeho odchod nežiada. Navrhlo, aby minister školstva Branislav Gröhling (SaS) a ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) pripravili zákon, ktorý by umožňoval spätné preverovanie záverečných prác. Kollár vyhlásil, že svoj magisterský titul získal legálne. V politike ho nemieni viac používať.

Hnutie Sme rodina Kollárovi vyjadrilo plnú podporu na pondelkovom rokovaní. Novinárom to povedal predseda poslaneckého klubu hnutia Peter Pčolinský. Na pondelkovej koaličnej rade sa podľa neho chcú s partnermi dohodnúť, ako pristúpia k téme diplomovej práce Kollára. "Hnutie Sme rodina pevne stojí za svojím predsedom, to znamená, že hnutie Sme rodina v plnej miere podporuje predsedu Národnej rady SR," povedal Pčolinský s tým, že na koaličnej rade povedia závery zasadnutia poslaneckého klubu. Kollára na poste predsedu parlamentu vymeniť nechcú.

Matovič dúfa, že SaSka a Za ľudí budú trvať na svojich postojoch

Predseda vlády Igor Matovič predpokladá, že SaS a Za ľudí budú hlasovať za odvolanie Borisa Kollára (Sme rodina) z funkcie predsedu parlamentu vzhľadom na ich doterajšie vyjadrenia. Dodal, že počul o dohode, že o odvolávaní Kollára pre kauzu jeho diplomovej práce sa napokon hlasovať bude. Matovič by bol podľa svojich slov rád, keby koaliční partneri v tajnom hlasovaní splnili to, čo tvrdili verejne. Deklaroval, že poslanci za OĽaNO majú hlasovať podľa vlastného svedomia.

Premiér podľa vlastných slov stojí za svojimi vyjadreniami, že v prípade vyjadrení SaS a Za ľudí ide o divadlo a pri hlasovaní o odvolaní Kollára "stiahnu chvosty". Odmieta, že by ich tým vyháňal z koalície. Matovičove slová o stiahnutých chvostoch odmietla komentovať strana SaS a strana Za ľudí odkazuje, že ich poslanci "nie sú na predaj".