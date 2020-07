Koaliční poslanci chcú obnoviť zákon o štátnom občianstve platný do roka 2010

BRATISLAVA - Koaliční poslanci parlamentu Ondrej Dostál, Radovan Kazda (obaja SaS) a Ján Benčík (Za ľudí) chcú, aby sa zákon o štátnom občianstve vrátil do podoby spred roka 2010. Navrhujú, aby mohli občania SR nadobúdať cudzie občianstvo bez straty slovenského pasu, a to bez ohľadu na to, či žijú v cudzine dlhodobo, krátkodobo alebo žijú na Slovensku.

Dostál tvrdí, že zákon by sa mal zmeniť tak, aby nikto nestrácal občianstvo SR proti svojej vôli. Poslanci preto s ďalšími kolegami poslali pripomienku k návrhu, ktorý pripravuje ministerstvo vnútra. Súčasná vláda sa vo svojom programe zaviazala, že umožní Slovákom dlhodobo žijúcim v zahraničí nadobudnúť občianstvo daného štátu bez straty slovenského občianstva. Ministerstvo už pripravuje návrh novely zákona.

V prípade schválenia návrhu v takejto podobe by podľa Dostála naďalej časti Slovákov nadobudnutím cudzieho občianstva zanikalo to slovenské. Išlo by o tých občanov, ktorí žijú na Slovensku alebo v inom štáte len krátkodobo. Chcú preto, aby sa umožnilo občanom SR nadobúdať cudzie občianstvo bez straty slovenského pasu, a to bez ohľadu na to, či osoba žije na v cudzine dlhodobo, krátkodobo, alebo žije na Slovensku.

"Až do roku 2010 obsahoval zákon o štátnom občianstve iba jeden spôsob straty štátneho občianstva – prepustením zo štátneho zväzku SR na vlastnú žiadosť," uviedol Dostál v pripomienke. Dodal, že takýto zánik štátneho občianstva spĺňa ústavnú podmienku, že nikomu nemožno odňať štátne občianstvo proti jeho vôli. V prípade straty štátneho občianstva nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva to podľa neho neplatí.

Slovenský pas strácajú ľudia, ktorí prijali občianstvo iného štátu, na základe zákona, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer-SD). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom. Podľa údajov z júna 2020 stratilo slovenské občianstvo 3336 ľudí. Ľudia, ktorí prišli o slovenský pas, môžu žiadať občianstvo naspäť vďaka nariadeniu ministerstva vnútra o udeľovaní štátneho občianstva SR z osobitných dôvodov. Do júna slovenský pas získalo späť 947 žiadateľov.