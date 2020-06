Slovensko opäť trápia búrky: Na Záhorí voda zaplavila viaceré cesty, VIDEO desivá tromba pri Košiciach

Búrky predovšetkým východ Slovenska trápia už niekoľko dní. Ľudom sa za uplynulé týždne podarilo dokonca viackrát natočiť zaujímavý úkaz pripomínajúci tornádo. Tromba (nazývaná aj funnel cloud) je však podľa obdorníkov bežný jav, najmä ak sú základne oblakov nízko.

Čo je vlastne tromba? Ako na sociálnej sieti v minulosti objasnil SHMÚ, "funnel cloud je lievikovitý oblak vyčnievajúci z kopovitého oblaku smerom k zemskému povrchu rotujúci okolo vertikálnej osi, pričom rotácia nedosahuje zemský povrch."

Na rozdiel od tornáda by sa teda tento jav nemal podpisovať pod škody, keďže sa nedotýka zemského povrchu. Mnohých však jeho prítomnosť vystrašila.

Aká je aktuálna situácia vo vašom meste či obci?

Cesty na Záhorí sú už prejazdné

Počasie vyčíňalo aj na Záhorí. Cesty sú tam momentálne prejazdné, pri prejazde však treba zvýšiť opatrnosť. "Nahlásenú sme mali najmä zatopenú cestu II/500, hlavný ťah na obec Kúty v okrese Senica. Zaplavené boli na Záhorí aj tri železničné priecestia, Kopčany – Kúty, Kátov a pri firme Schaefller. Ak sa chystáte na tento smer, jazdu prispôsobte stavu vozovky," uviedla polícia.

Najsilnejšia búrka v tomto roku

Podľa portálu pocasiepodlupou.sk došlo uplynulú noc v Stupave k najsilnejšej búrke v tomto roku vôbec.

"Pás búrok postupoval od juhu smerom na sever a zasiahol celé Záhorie. Vyskytli sa aj časté lejaky. V Stupave nám spadlo za pár minút veľké množstvo vody. Od polnoci napršalo 19,4 mm vody," uviedli s tým, že výdatnejšie pršalo najmä na už spomínanom severe Záhoria, napríklad v Kopčanoch, v Skalici a v Holíči.

Meterorológovia naďalej varujú pred búrkami

Do našej oblasti prúdi vlhký morský vzduch. Malo by byť polooblačno až oblačno, očakávať treba aj prehánky alebo búrky. Teploty sa budú pohybovať v rozmedzí od 22 až do 27 stupňov Celzia. Na západnom Slovensku bude prevažne oblačno s možnosťou prehánok alebo búrok. Najnižšie ranné teploty vystúpia na 17 až 14 a najvyššie denné na 24 až 27 stupňov Celzia.

Na strednom Slovensku bude prevažne oblačno taktiež s možnosťou prehánok alebo búrok. Najnižšie ranné teploty vystúpia na 16 až 11 a najvyššie denné na 22 až 26 stupňov Celzia. Na východnom Slovensku bude rovnako prevažne oblačno s možnosťou prehánok alebo búrok. Najnižšie ranné teploty sa budú pohybovať okolo 16 až 12 a najvyššie denné okolo 22 až 26 stupňov Celzia.

Už v piatok dopoludnia SHMÚ upozornilo, že aktuálne sa búrky vyskytujú najmä na strednom Slovensku. "Môžu byť sprevádzané prívalovými zrážkami, krúpami (ojedinele aj veľkými), prechodne aj zosilnením vetra a výraznou bleskovou aktivitou. Podľa našich radarových meraní už niektoré búrky vykazujú aj supercelárne črty (napr. búrka pri Lučenci či v Maďarsku východne od Rimavskej Soboty) a prítomnosť krúp," ujasnil ústav.

Počasie na horách

Vo výške 1000 m bude prevažne oblačno s možnosťou prehánok alebo búrok. Najnižšia ranná teplota vystúpi na 11 a najvyššia denná na 19 stupňov. Vo výške 1500 m bude vládnuť oblačné počasie, vyskytnú sa aj prehánky alebo búrky. Najnižšia ranná teplota bude okolo 9 a najvyššia denná okolo 15 stupňov Celzia. Vo výške 2000 m rovnako rátajte s oblakmi, prehánkami a búrkami. Najnižšia ranná teplota vystúpi na 7 a najvyššia denná na 12 stupňov Celzia.