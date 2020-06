Predkladatelia novely zákona: Stojíme si za potrebou otvoriť prokuratúru

BRATISLAVA - Predkladatelia novely zákona upravujúcej spôsob výberu generálneho prokurátora si stoja za potrebou otvoriť prokuratúru. Pripúšťajú však zmeny v dôvodoch na odvolanie šéfa prokurátorov či prechodného obdobia, ak by sa na tento post dostala osoba, ktorá vykonávala politickú funkciu. Po verejnej diskusii v priestoroch Národnej rady SR to v stredu povedal predseda parlamentného ústavnoprávneho výboru Milan Vetrák (OĽaNO).

Zástupcovia akademickej obce, prokuratúry i neziskového sektora sa na diskusii zhodli, že prokuratúra by sa nemala príliš otvárať. Dekan Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Eduard Burda povedal, že šéfom Generálnej prokuratúry (GP) SR by mal byť prokurátor, pretože dobre pozná vnútorné procesy. Podobný názor má aj predseda Rady prokurátorov SR Juraj Purgat, podľa ktorého máme dostatok pripravených prokurátorov na túto funkciu. Odborníci tiež navrhujú, aby sa do procesu odvolávania šéfa prokurátorov mohla zapojiť aj Rada prokurátorov, čomu je podľa svojich slov naklonený aj Vetrák.

Predkladatelia podľa Vetráka veľmi reálne uvažujú o zapracovaní pripomienky odbornej obce, aby sa zabránilo politizácii prokuratúry. "Teda dať tam poistku určitého obdobia, keď bude zakázaný prechod medzi primátorom, poslancom a inou politickou funkciou na funkciu generálneho prokurátora," povedal novinárom.

Prokuratúru je podľa šéfa výboru potrebné otvoriť aj preto, aby sa pretrhli väzby medzi prokurátormi a organizovaným zločinom. Slovensko považuje za krajinu, ktorá je v prechodnom období pri budovaní právneho štátu, preto potrebuje otvorenú prokuratúru. "Nemôžeme momentálne použiť model, aký platí pre európske prokuratúry, že to bude iba sudca alebo iba prokurátor," povedal k osobe budúceho generálneho prokurátora.

O tejto možnosti hovorila na diskusii napríklad Zuzana Petková z Nadácie Zastavme korupciu. Generálnym prokurátorom by mal byť podľa nej prokurátor, prípadne sudca, nie advokát, ktorý by mohol byť v budúcnosti v konflikte záujmov. Aj prokurátorovi Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jánovi Šantovi sa zdá nepredstaviteľné, ak by bol niekto jeden deň advokát zastupujúcim klientov "a na druhý deň sa postaví presne na opačnú bariéru".

Parlament by mal o novele zákona o prokuratúre definitívne rozhodnúť na júlovej schôdzi. V tom čase tiež vyprší funkčné obdobie súčasnému šéfovi prokurátorov Jaromírovi Čižnárovi. Momentálne sa môže do tejto funkcie dostať len prokurátor, koalícia chce v návrhu okrem iného otvoriť okruh kandidátov, ako aj okruh subjektov, ktoré môžu kandidátov navrhovať.