Strana Za ľudí diskutuje o svojom vedení: Kiska možno z funkcie neodíde

Šéf Za ľudí priblížil, že aj tento týždeň by mala mať strana predsedníctvo. "Diskutujeme v strane, určite sa v dostatočnom čase vyjadrím," povedal Kiska v súvislosti so svojím zotrvaním vo funkcii. Snem strany Za ľudí by sa mal konať koncom júla alebo začiatkom augusta, o termíne rozhodne predsedníctvo.

Na sneme by sa mala riešiť aj otázka lídra strany. Kandidatúru nevylúčil podpredseda strany a Národnej rady (NR) SR Juraj Šeliga. Ako kandidátka sa spomína aj Veronika Remišová, v líderskej pozícii zastupuje Kisku, ktorý sa po voľbách stiahol z politiky. Vedenie strany na otázky o možnej výmene šéfa odkazuje na to, že vyjadriť sa má Kiska.