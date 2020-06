Šéf OĽaNO Matovič hovorí o možnom novembrovom termíne snemu, Šipoš ho pripúšťa skôr

Predseda OĽaNO Igor Matovič

Zdroj: Úrad Vlády SR

BRATISLAVA - Termín snemu OĽaNO ešte nie je, konať by sa mohol na jeseň. Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš povedal, že prebehnúť by mohol do konca októbra, nevylúčil skorší termín. Premiér a líder hnutia Igor Matovič skonštatoval, že keďže mali naposledy snem v novembri, mohlo by to tak byť aj tento rok. Na otázku, či bude snem verejný odpovedal, že ak to tak sľuboval po voľbách, tak to tak bude.