Odborník o zásahu vo Vrútkach: VIDEO Policajti nemali čas uvažovať, verejnosti uniká dôležitá skutočnosť

VRÚTKY - Minulotýždňová dráma vo Vrútkach zasiahla celé Slovensko. Dôvodov bolo viacero. Opätovne sa otvorila otázka bezpečnosti na školách. Do úzadia nešiel ani hrdinský čin zástupcu riaditeľky, ktorý sa mu, bohužiaľ, stal osudným... Odvážne konal aj školník a mladí policajti, ktorí doslova riskovali svoje životy. Bol však postup mužov zákona v dolapení agresora správny? To zhodnotil bývalý kriminalista Matej Snopko.

V deň, keď došlo vo Vrútkach ku krvavej dráme, bolo slnečné počasie, ako stvorené na prechádzku s deťmi. Kto by čakal, že po uliciach sa bude pohybovať ozbrojený a nebezpečný muž?

Na záberoch, ktoré zachytávajú okamih, kedy policajti zastrelili unikajúceho páchateľa, ktorý len pár minút predtým zabíjal na pôde školy vo Vrútkach, je vidieť, že išlo o mimoriadne náročný zákrok. Myslí si to bývalý kriminalista Matej Snopko, ktorý sa špecializoval na násilnú a sexuálnu trestnú činnosť.

"Dvaja policajti sa ocitli vo vysoko stresujúcej situácii. Pravdepodobne už vedeli, koho majú proti sebe. Že ide o človeka, ktorý už zabíjal a neváhal zraniť deti," okomentoval na úvod.

Upozorňujeme, že zábery nie sú vhodné pre maloletých a citlivé povahy.

Verejnosť sa v tomto prípade delí na dva tábory. Niektorí policajtov velebia, že situáciu zvládli na výbornú. Nájdu sa však aj takí, ktorí v zásahu vidia akúsi frašku. Skúsený odborník ale vo všeobecnosti zhodnotil, že policajti akciu zvládli najlepšie, ako vedeli.

"Všetko prebiehalo veľmi rýchlo, nemali čas uvažovať. Sami síce skončili so zraneniami, ale dôležité je, že neporanili nikoho v okolí miesta incidentu," poznamenal Snopko s tým, že podľa zákona by mali ušetriť aj život a zdravie páchateľa. Ihneď však dodal, že nie vždy je to v ľudských silách, najmä ak ide o útočníka, ktorý je ozbrojený a už zabíjal.

"Jasne demonštroval zlé úmysly, už niekoho zabil, poranil, čiže v tomto prípade nešlo o to, že sa ešte len rozhoduje, že to urobí. On už smrtiacu akciu vykonal, išlo teda o životy ďalších ľudí," priblížil Snopko.

Hrdinovia z Vrútok

Čo však vieme o policajtoch, ktorí boli na mieste ako prví? Ide o mužov z obvodného oddelenia Martin-východ. "Jakub a Tomáš nemajú ešte ani 30 rokov a dohromady odslúžili v Policajnom zbore necelých sedem rokov," ujasnila polícia na sociálnej sieti. Mladých policajtov označili ako hrdinov z Vrútok.

Do nemocnice prišiel aj policajný prezident: Na snímke s jedným zo zranených policajtov, druhý bol v tom čase na operačnom stole. Zdroj: Facebook:Polícia SR

Snopko na adresu dvojice podotkol, že ide o veľmi mladých policajtov. Konanie v nebezpečných situáciách, akou bola aj táto, je otázkou praxe.

"Nejde o špeciálne cvičenú "rýchlu rotu". No podotýkam, že nám je ľahko hodnotiť od stola. Čo mali a nemali urobiť... Predstavme si, že sme v ich koži," upozornil Snopko s tým, že na záberoch je vidieť, v akej rýchlosti sa všetko zomlelo. Policajtov neohrozoval len samotný páchateľ, ale aj ich vlastné zbrane.

Odborník v tejto súvislosti dodal, že práve preto je potrebné nové vybavenie pre príslušníkov polície. "Apelujem na ministra vnútra, aby sa zaoberal kúpou nesmrtiacich zbraní. Ide napríklad o peny či siete. Prežil by tak páchateľ a bolo by to bezpečnejšie aj pre zasahujúcich policajtov a verejnosť," vyslovil.

Kolega za kolegu a smrtiaca zóna

Snopko upozornil aj na ďalšie dôležité skutočnosti, ktoré si na prvý pohľad pravdepodobne nevšimnete. "Títo mladí policajti ukázali, že nebojovali len proti páchateľovi. Viditeľná je aj vzájomná podpora, boj kolegu za kolegu," skonštatoval.

Objasnil, že aj laik by mohol zahliadnuť, že v danej situácii sa všetko odohralo mimoriadne rýchlo, páchateľ podľa všetkého konal bezhlavo, pôsobil, že mal energiu, unikal. Policajti sa ho snažili spacifikovať, pričom museli dávať obrovský pozor, aby v súbore pohybov nezasiahli priamo jeden druhého a nespôsobili si tak smrteľné zranenia.

Zranenia utrpelo päť osôb. Dvaja policajti mali strelné zranenia nôh. Išlo o najľahšie poranenia. Zdroj: Tip čitateľa, FB/Polícia SR, TASR

Snopko však pochválil aj správanie žien s deťmi, ktoré sa v osudnej chvíli ocitli na únikovej trase agresora. "Bleskovo zbalili deti, odišli zo smrtiacej zóny, nezostali tam stáť. Stojí to za pochvalu, nie každý sa tak zachová," uzavrel.

Primátor odmieta, že motívom útoku bola šikana

Útok, ktorý sa odohral 11. júna v Spojenej škole vo Vrútkach, si vyžiadal dvoch mŕtvych a viacero zranených vrátane detí.

Od prvej chvíle sa vynára otázka, aký bol motív krvavej drámy. Primátor Vrútok Branislav Zacharides odmieta, že by dôvodom mala byť šikana páchateľa. Je totiž známe, že mladík bol bývalým žiakom tejto inštitúcie a v minulosti mal byť terčom šikany, pretože mal rázštep pery.

Útok má na svedomí 22-ročný Ivan. Motív si vzal do hrobu. Zdroj: Facebook

Primátor v tejto súvislosti vyjadril plnú podporu škole, ktorá je podľa neho vzorová v tom, ako si pri podozreniach dokáže v tomto smere poradiť. Uviedol to po pondelkovom stretnutí s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom v Bratislave. Dodal, že existuje vôľa, aby sa škola stihla ešte v tomto školskom roku aspoň na niekoľko dní vrátiť do normálneho života.

Podľa Zacharidesa koluje v súvislosti s útočníkom množstvo "neprávd, poloprávd a neistôt". "Neboli v minulosti počas jeho štúdia zaznamenané skutočne žiadne náznaky toho, že by bol z niekoho strany šikanovaný," zdôraznil. Poukázal na to, že páchateľ už pred rokom útočil nožom na železniciach.

Diskusie o zabezpečení školy

Primátor diskutoval s ministrom aj o zabezpečení školy. "Spoločne sme si potvrdili (...), že na škole neboli opomenuté žiadne bezpečnostné prvky a že táto škola spĺňala všetky bezpečnostné štandardy, napriek tomu sa nepodarilo, ani sa nemohlo podariť úplne zabrániť tejto nešťastnej udalosti," skonštatoval.

Šéf rezortu mu tlmočil zámer hľadať, aj v spolupráci s inými ministerstvami, ďalšie riešenia a nástroje, ako zvýšiť bezpečnosť žiakov na školách.