Identita útočníka odhalená! FOTO Vo Vrútkach bodal Ivan (†22), prvé verzie motívu jeho hrôzostrašného činu

Bolo približne desať hodín dopoludnia, keď Ivan vnikol do školy, ktorú kedysi sám navštevoval. Vyzbrojil sa nožom. Nevedno, prečo sa rozhodol pre tak hrôzostrašný čin.

Ivan Č. Zdroj: Facebook

Udalosti potom nabrali rýchly spád. Mladík napadol učiteľku, dvoch žiakov a spôsobil im vážne zranenia. Na pomoc bežal zástupca riaditeľky, učiteľ matematiky Jaroslav, ktorého celé Slovensko označuje ako hrdinu. Nebyť jeho, mohlo všetko skončiť úplne inak. Zaplatil však tým najcennejším, svojim životom.

Zástupcu, ktorý zahynul, si večer uctili zapálením sviečky. Zdroj: SITA/Milo Fabian

Odvážne konal aj školník, ktorý neskôr agresora prenasledoval. Drámu ukončili až výstrely z policajných zbraní. Útočník zásah neprežil. Okolie bolo v šoku. Mnohí na vlastné oči videli scénu, ktorú predtým zazreli len vo filmoch.

Čo vieme o útočníkovi?

Po štvrtkovom incidente sa začali vynárať otázky o tom, či sa tragédii nedalo zabrániť. No najmä, kto stojí za krvavým zločinom, pri ktorom vyhasol nevinný život a päť ľudí, vrátane dvoch detí, skončilo v nemocnici.

Ivan navštevoval práve školu vo Vrútkach, na ktorej sa rozhodol vykonať mrazivé zverstvo. V osudný deň dokonca ušiel z práce. Primátor Vrútok Branislav Zacharides sa ale vyjadril, že nepatril k problémovým žiakom. "Škola podľa slov riaditeľky nevie spojiť tento incident s nejakou udalosťou z minulosti ako nejaký revanš alebo niečo také. Na toto odpovedia pravdepodobne vyšetrovatelia," povedal Zacharides.

Podľa dostupných informácií však Ivanova minulosť nebola taká bezproblémová. V roku 2019 mal nožom napadnúť pracovníčku pokladne na železničnej stanici vo Vrútkach, no vyviazol s podmienkou. Vo väzbe neskončil. Na problémovú minulosť útočníka upozorňujú aj viacerí ľudia na sociálnych sieťach.

Zdroj: TASR/Erika Ďurčová

Dalo sa však predpokladať, že Ivanove správanie vyvrcholí surovým útokom? Bývalý kriminalista Matej Snopko špecializujúci sa na násilnú a sexuálnu trestnú činnosť uviedol, že pre neškolené oko je veľmi náročné rozoznať, že človek plánuje takýto čin. "Existuje široká škála motívov, no príznaky nemusia byť viditeľné," uviedol s príkladom, že ak nie sme odborníci, nevšimneme si ani to, či na niekoho prichádzajú "búrlivé" črevné ťažkosti. Skúsený lekár by však niečo také predvídať mohol.

"Jednanie takto útočiaceho človeka je mnohokrát veľkým prekvapením. Až potom si dáva okolie do súvislosti, že „veď sa k niečomu takému už schyľovalo“, lebo napríklad v minulosti niekoho zbil, prípadne sa niekomu vyhrážal ,“ vysvetlil Snopko. No upozornil, že vo všeobecnosti len málo tých, ktorí sa zapojili do bitky či sa vyhrážali, napokon spáchajú aj tak závažný čin, akým je vražda. "O tom by však viac povedal súdny znalec alebo psychológ," poznamenal Snopko.

Zdroj: Facebook-Polícia SR

Aký mohol mať Ivan Č. motív?

Matej Snopko hneď na úvod upozornil, že mŕtvemu do hlavy nikto nevidí. Ani vyšetrovatelia. Motív si teda Ivan vzal do hrobu... No z odborného hľadiska existuje viacero teórií o tom, čo ho podnietilo k besneniu na pôde jeho bývalej školy.

Všeobecná nenávisť k ľuďom: Podľa Snopka mohol útočník v minulosti prežiť rôzne konflikty, ktoré vyvrcholili doslovnou nenávisťou k ľuďom. Mohol sa teda chcieť pomstiť, mohlo mu byť úplne jedno, koho usmrtí. "Mohol si napríklad povedať, že toto je posledná kvapka. A konal," objasnil odborník.

Útok verzus obrana: V čase, keď Ivan útočil na konkrétnu osobu, ktorej sa možno chcel pomstiť, ju ostatní začali brániť. Je možné, že práve preto začal útočiť na celú skupinu ľudí okolo neho.

Ventil: Ako Snopko uviedol pre príklad, ak niekoho dlhodobo podvádza žena a okolie sa mu zato ešte aj vysmieva, u niektorých raz pohár trpezlivosti pretečie. Výsledkom môže byť "vyventilovanie" sa na niekom inom.

Túžba po sláve: Množstvo vyšinutých zločincov sa chce zviditeľniť za pomoci krutých činov. "Preto robia takéto "kúsky", ktoré im zaručia slávu," doplnil Snopko.

Chemické motívy: Alkohol či drogy. Aj to sa mohlo podpísať pod konanie 22-ročného muža. Ako vysvetlil Snopko, existuje dokonca stav opitosti, pri ktorom páchateľ sám nevie, čo robí. Po vytriezvení je zhrozený.

Zdravotné motívy: Snopko vyzdvihol, že málo ľudí, ktorí majú diagnostikované duševné ochorenie, sa správa násilne. No možno aj takýto dôvod mohol Ivana Č. dohnať k mrazivému útoku. Pri niektorých ochoreniach je totiž vyhodnocovanie informácií nesprávne. "Podávanie fľaše vody môže pre takého človeka pôsobiť ako útok, ktorému sa bráni," dodal Snopko.

Šikanovanie: Objavila sa aj informácia, že útočníka v minulosti na škole šikanovali. Dôvodom mal byť rázštep pery. Snopko si myslí, že aj toto mohlo byť jedným z motívov, išlo by teda o traumu z detstva, z ktorej sa stala celoživotná trauma.