KORONAVÍRUS Do materských a základných škôl v Martine nastúpi 70 percent detí

Pripomenula, že otvorenie škôl sa riadi prísnymi pokynmi, ktoré sa týkajú počtu žiakov, ich preferenčného prijímania do tried, pedagogického a nepedagogického dozoru či stravovania. "V Martine sa nám podarilo vytvoriť priestor pre všetkých školákov v jednotlivých základných školách. Aj vďaka tomu, že žiaci druhého stupňa ešte do škôl nenastupujú. Situácia v materských školách je iná a nie je možné vziať všetky deti, ktorých rodičia majú o umiestnenie záujem. Ale verím, že sa to čoskoro zmení a my sa vrátime k normálu," povedal primátor Martina Ján Danko.

"Som nesmierne rád, že deti nastúpia do škôl ešte počas školského roku 2019/2020. Ako lekár viem, že k tomu napomohlo predovšetkým zodpovedné správanie a dodržiavanie hygienicko-epidemiologických nariadení. Chcel by som preto poďakovať aj obyvateľom nášho mesta, že boli trpezliví a poctiví. Verím taktiež, že táto poctivosť a opatrnosť nám ešte ostane a úspešne sa vyhneme potenciálnemu návratu ochorenia COVID-19," dodal martinský primátor.