Čelíme vážnemu ekonomického problému: Viskupič dvíha varovný prst! Treba urýchlene konať

Predseda Výboru pre financie a rozpočet Marián Viskupič z Sas dvíha varovný prst a hovorí, že treba urýchlene konať. Má úplne jasno v tom, prečo je to tak a čo je nevyhnutné na obnovu nálad a ekonomiky v krajine robiť.

Ekonomický pesimizmus pochádza aj z opatrení, ktoré mali byť už zrušené

„Ten pesimizmus ekonomiky pochádza aj z opatrení, ktoré zasahujú hlavne odvetvie služieb a mali byť už dávno zrušené. Práve indikátor dôvery v službách má najvýraznejší pokles,“ tvrdí Viskupič. Pričom poukazuje na stále vyhradené hodiny pre seniorov, či sedenie len dvoch ľudí pri stole v reštauráciách a kaviarňach, alebo prehnané priestorové požiadavky v reštauráciách a obchodoch. Plavárne, posilňovne mali byť podľa neho už otvorené minimálne týždeň za jasných hygienických podmienok. Rovnako nerozumie pretrvávajúcemu nedeľnému zákazu predaja. Ocenil by vzhľadom aj na aktuálny prieskum, keby prišlo k obnove štandardného fungovania.

Zdroj: SITA/Martin Medňanský

Marián Viskupič je presvedčený, že dôvodom pesimizmu je aj fakt, že politici strašia verejnosť. „Naopak, práve my, politici, musíme vážiť každé slovo a nalievať optimizmus do národa. Zdravotná situácia nám dáva veľa dôvodov pre optimizmus. Ľudia aj firmy potrebujú vedieť, že "bude dobre", že sa oplatí bojovať, vydržať ťažké časy a prežiť. Návrat k štandardnému životu pred koronou, by bol veľmi dobrý signál,“ povedal pre Topky.sk šéf Výboru pre financie a rozpočet z SaS.

Myslí si, že pesimizmus ekonomiky pochádza aj z chýbajúcich zahraničných objednávok. „To je vec, kde nemáme krátkodobo možnosť pomôcť. Tu pomôže zvýšenie konkurencieschopnosti ekonomiky. Na tomto práve ako koalícia pracujeme,“ vyhlásil Viskupič. A preto do pripravovaného lex corona zákona vlieva veľkú nádej. Práve o tom bude SaS na najbližšej koaličnej rade hovoriť so svojimi koaličnými partnermi.