Karanténa v tretej českej škôlke: Ďalšie dieťa má KORONAVÍRUS! Nemalo žiadne príznaky

Testy odhalili koronavírus u jedného z detí, ktoré navštevuje materskú škôlku Dúha v brnenskej mestskej časti Bystrc. Časť z detí zo škôlky preto ide na 14 dní do karantény. Škôlka zverejnila informáciu na svojom webe, na nákazu upozornila Česká televízia. V Čecháh nejde o prvý prípad nákazy v škôlke.

Deti museli ísť na 14 dní do karantény

Zriaďovateľom materskej škôlky je mestská časť. Starosta Bystrc Tomáš Kratochvíl (ČSSD) povedal, že rodičia vykonali test a zistili, že ich dieťa má koronavírus, no bolo bezpríznakové, tak to nahlásili škôlke. „V spodnej triede (zelená + modrá) bolo 28. 5. 2020 pozitívne testované dieťa na covid-19. Celá spodná trieda je uzavretá a je na 14 dní v karanténe. Rodičia detí zo spodnej triedy budú kontaktovaní KHS. Ostatné triedy zostávajú v prevádzke,“ uviedla škôlka na webe.

Pracovníčka škôlky uviedla, že nebudú poskytovať žiadne informácie a odkázala na web MŠ. Materská škola má kapacitu 76 detí a na stránkach píše, že je naplnená. Po oznámení rodičov urobila materská škola ďalšie kroky. „Škôlka to podľa metodiky okamžite nahlásila hygienickej stanici, ktorá rozhodla, že trieda sa ihneď uzavrie a všetky deti z tej triedy majú štrnásťdňovú karanténu. Na test boli určené dve alebo tri vychovávateľky, ktoré v tej triede pôsobia,“ uviedol starosta.

Ďalších tried sa to zatiaľ netýka

Doplnil, že ďalších sa to zatiaľ netýka, postup však určuje hygienická stanica. „Pani riaditeľka konala veľmi zodpovedne, ihneď informovala všetkých rodičov z príslušnej triedy aj z vedľajších tried. Je samozrejme na rodičoch, či dieťa z vedľajších tried zo škôlky odhlási či neodhlási. Podľa metodiky máme triedy po 15 deťoch a z tých ďalších dvoch tried, kde nebola nákaza, rodičia odhlásili tri deti,“ povedal starosta.

V Juhomoravskom kraji bolo k piatkovému dátumu od začiatku epidémie pozitívne testovaných podľa webu českého ministerstva zdravotníctva 542 ľudí. Pozitívne testovaných detí je v kraji minimum. Podľa posledných informácií krajskej hygienickej stanice zo štvrtka bolo vo vekovej kategórii do štyroch rokov sedem prípadov choroby, v kategórii päť až deväť rokov štyri prípady.

Nejde o prvý prípad koronavírusu v škôlke

Nie je to však prvý prípad, kedy do materskej školy chodilo dieťa, u ktorého testy preukázali koronavírus. Začiatkom minulého týždňa potvrdili u jedného z detí koronavírus aj v škôlke v Blansku. Dieťa nemalo žiadne príznaky, pozitívne testy sa potvrdili u rodinného príslušníka. Škôlka fungovala pre deti záchranárov v núdzovom stave. „My sme mali škôlku pre rodičov záchranného zboru, takže sa tam niečo prihodilo, ale nič bližšie vám nemôžem povedať,“ uviedla zástupkyňa riaditeľky Alena Greplová.

Škôlka kontaktovala rodičov všetkých detí. Do domácej karantény muselo ísť 17 detí a osem zamestnancov. Karanténa sa v škôlke skončila až tento piatok. Učiteľky a upratovačka však museli testy absolvovať povinne. Pôvodne mali otvoriť v pondelok 25. mája. „Všetci zamestnanci sú v poriadku, testy mali negatívne, predpoklad je, že otvoríme 2. júna,“ uviedla riaditeľka škôlky Jana Mašátová.

Škôlku v Prahe museli uzavrieť

Celú materskú škôlku museli ešte v polovici mája uzavrieť aj v Prahe. Po tom, čo sa nakazilo jedno dieťa, uzavrel riaditeľ MŠ Gagarinova Stanislav Zelený jednu triedu. O dva dni však testy odhalili koronavírus aj u ďalšieho dieťaťa. Škôlka bola oficiálne kvôli karanténe uzavretá do piatka, riaditeľa však ešte 18. mája uviedol, že nie je vylúčené, že škôlka bude uzavretá dlhšie. Rodiny žiakov, zamestnanci a všetci, ktorí škôlku navštívili mali byť otestovaní.

„Dávame dohromady kontakty na rodičov detí, čo boli minulý týždeň v škôlke. Všetky deti zo škôlky a ich rodiny sa teda testovať nemusia,“ povedal riaditeľ ešte 18. mája. Obe deti s nákazou navštevovali jednu triedu. O uzavretí škôlky boli rodičia informovaní mailom a cez informačný systém Lyfle. Dieťa takisto nemalo žiadne príznaky a rodičia dali čestné prehlásenie o jeho zdravotnom stave. Škôlka zároveň dodržiavala všetky hygienické opatrenia.