KORONAVÍRUS Riziko rozširovania epidémie do zahraničia je zo strany SR najnižšie, tvrdí Korčok

BRATISLAVA – Riziko rozširovania epidémie do zahraničia je zo strany Slovenska najnižšie. Uviedol to minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Ivan Korčok (nominant SaS), ktorý v pondelok počas videokonferencie, ktorej hlavnou témou bola koordinácia krokov pri zvažovanom uvoľnení obmedzení v prípade hraničných režimov, hovoril s ministrami zahraničných vecí Slavkovského formátu a Maďarska. Informoval o tom tlačový odbor rezortu diplomacie.

"Slovensko podporilo prizvanie Maďarska, aby sme aj v tomto rozšírenom formáte pokračovali v diskusii, čo sa týka hraníc. Ocenil som pritom práve tú skutočnosť, že Maďarsko ako prvé umožnilo našim občanom vstup na svoje územie bez potrebných testov," vyhlásil Korčok.

Viac informácií o koronavíruse nájdete aj na Facebooku

Svojich rezortných partnerov Korčok informoval o rozhodnutí vlády SR umožniť slovenským občanom vycestovať do okolitých krajín s výnimkou Ukrajiny na dobu 24 hodín, ak spĺňajú podmienky vstupu cieľovej krajiny. "Kolegovia z okolitých krajín sú si vedomí, že naša krajina má najlepšie výsledky v boji s pandémiou, preto som ich požiadal o to, aby naši občania mohli cestovať do Rakúska a Česka aj bez testov. Aj z toho dôvodu, že riziko rozširovania epidémie je zo strany Slovenska najnižšie. Treba však uviesť, že partneri očakávajú rovnaké podmienky aj od nás," zdôraznil šéf slovenskej diplomacie.

Rakúsky, český a maďarský kolega na rokovaní podľa tlačového odboru MZVaEZ SR informovali o svojom pripravovanom rozhodnutí otvoriť svoje hranice so susednými štátmi vrátane Slovenska k 15. júnu. "Postoj Slovenska však bude záležať od vývoja epidemiologickej situácie v uvedených krajinách, ale aj od vývoja v tých krajinách, s ktorými si naši susedia otvoria hranice," doplnil Korčok s tým, že odpoveď je potrebné nájsť aj vo svetle očakávaní našich občanov, ktorí sa zaujímajú o možnosti cestovania do Chorvátska.