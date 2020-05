KORONAVÍRUS Prvé rokovanie tripartity na vláde: Prichádza neskoro! Remišová kritizuje bývalú vládu

na Úrade vlády dnes zasadala Hospodárska a sociálna rada, o výsledkoch bude premiér Igor Matovič informovať po jej skončení

11:56 Dôležitý bude benchmarking, teda ustanovenie cien.

11:55 „Stálo to veľa peňazí a neprinášalo to výsledky,“ uviedol Heger. „Keď sa pozriete na aplikácie a stránky, ako vyzerajú, máte pocit, že cestujete v čase,“ kritizoval minister financií.

11:50 Osem opatrení pre štátne IT

1. Prioritizácia služieb (podľa toho, ako sú prioritné pre občanov).

2. Lepšia kontrola štátnych výdavkov na informačné systémy.

3. Centralizácia niektorých informačných systémov, niektoré sa nahradia a niektoré vypnú.

4. Lepšie dáta a benchmarking dát v rámci rezortov.

5. Katalogizácia všetkých informačných systémov v štáte.

6. Všetky projekty nad 5 miliónov eur budú pripravovať prototyp.

7. Zavedenie pravidiel pre nákup externistov a budovanie interných kapacít.

8. Zlepšovanie nákupov telekomunikačných služieb.

11:45 Vicepremiérka pre informatizáciu Remišová predstavila osem opatrení pre štátne IT. Vraví, že v krátkodobom horizonte prinesú úsporu 35 až 70 miliónov eur, v období siedmich rokov ušetria 95 miliónov eur.

11:25 Tripartitní partneri uviedli, že schôdza prichádza neskoro, keďže viaceré opatrenia pre podnikateľov a ďalších už boli prijaté.

11:05 Na Úrade vlády sa dnes stretli členovia tripartity. Na Hospodárskej a sociálnej rade by mali rozoberať ďalšie opatrenia na zmiernenie dosahu krízy.

Pomoc cestovným kanceláriám

Cestovné kancelárie dostanú vyše roka na to, aby vyriešili zrušené zájazdy pre situáciu okolo nového koronavírusu. Ľudia nad 70 rokov budú môcť dostať svoje peniaze za zájazdy hneď. „Cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s cestujúcimi na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021,“ uviedli v materiáli z dielne ministra hospodárstva. Ak sa tak nestane, platí, že cestovná kancelária od zmluvy odstúpila a je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby, najneskôr do 14. septembra 2021.

„Inšpirovali sme sa Českou republikou,“ uviedol Sulík. Takéto riešenie prijalo už 12 krajín. „Dali sme si však veľmi záležať na skupinách, ktoré budú od tohto pravidla oslobodené,“ dodal Sulík na margo toho, že ľudia nad 70 rokov môžu v prípade záujmu svoje peniaze dostať hneď. „Tam už ten jeden rok môže spôsobiť veľa, čo sa týka zdravotného stavu,“ myslí si Sulík. Na preplatenie zájazdu ihneď budú mať nárok aj tehotné ženy a ľudia, ktorí sa v dôsledku koronakrízy stali nezamestnanými. „Ak by hrozilo, že by sa nejaká cestovná kancelária dostala do insolventnosti kvôli vyplateniu tých niektorých skupín klientov, tak v tom prípade zo štátneho fondu, za týmto účelom vytvoreným, sa poskytne účelová pôžička na vykrytie cashflow,“ uzavrel premiér.

Vláda poskytne príspevok na nájom

Vláda poskytne príspevok na nájom nájomcom, ktorí mali z hygienických dôvodov zatvorené svoje prevádzky. V prípade, ak prenajímateľ poskytne nájomcovi 50-percentnú zľavu, zvyšných 50 % doplatí štát. Ak prenajímateľ poskytne len 20-percentnú zľavu, rovnakým podielom prispeje aj štát a zvyšných 60 % zaplatí nájomca v splátkach, rozložených na 48 mesiacov. Ak prenajímateľ neodpustí nájomcovi nič, nájomca splatí nájomné rozložené tiež na 48 mesiacov.

Vládna garnitúra chce takto prenajímateľov priviesť k tomu, aby určitú časť nájmu odpustili, budú tak mať nájomné vyplatené skôr. „V prípade, ak prenajímateľ zľaví z nájmu 50 % za obdobie, keď mal nájomca zatvorenú svoju prevádzku, tak druhú časť bude tvoriť príspevok štátu, čiže štát preplatí zvyšok nájmu a nájomca nebude v tom prípade platiť nič. Z informácií, ktoré máme, tak toto bude na Slovensku najbežnejšia situácia,“ vysvetlil Matovič.

Ďalšou možnou situáciou podľa premiéra môže byť, že prenajímateľ nie je až taký ústretový a dá zľavu z nájomného 40 %, štát tak prispeje na nájom tiež 40 %. „Nájomcovi zostane zaplatiť 20 % z nájmu s tým, že bude mať rozložené splátky nájmu na 48 mesiacov, počas ktorých nebude môcť prenajímateľ nájom zvyšovať ani dať nájomcovi výpoveď,“ priblížil ďalej predseda vlády SR. Tretia možná situácia môže podľa Matoviča nastať, ak prenajímateľ nemá žiadne pochopenie pre nájomcu a chce mať všetko nájomné zaplatené. „V tom prípade by nájomca musel splatiť všetko, ale mal by to rozložené na 48 mesiacov s tým, že nájomcovi nemôže 48 mesiacov dať výpoveď a taktiež mu nebude môcť nájom zvyšovať počas 48 mesiacov,“ doplnil premiér.