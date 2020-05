Masívna výstavba na Štrbskom Plese nehrozí, uistil šéf envirorezortu Budaj

Minister životného prostredia Ján Budaj

Zdroj: TASR -Jaroslav Novák

BRATISLAVA – V lokalite Štrbského Plesa nedôjde k zásahom, ktoré by sa dotkli prírodného bohatstva a jedinečnosti Vysokých Tatier. Vyhlásil to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO), ktorý v tejto súvislosti veľmi pozitívne vníma aj súlad so starostom Štrby Michalom Sýkorom.