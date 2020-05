Bieloruský prezident sa opäť uchádza o post na úrade, opozičný politik je vyradený z boja

MINSK - Bieloruská volebná komisia v utorok odmietla zaregistrovať ako kandidáta do prezidentských volieb obľúbeného opozičného politika Mikalaja Statkeviča. Informovala o tom agentúra AFP.

O znovuzvolenie na šieste funkčné obdobie sa v augustových voľbách uchádza i dlhoročný prezident Alexandr Lukašenko. Statkevič proti nemu kandidoval aj v prezidentských voľbách v roku 2010. Po veľkej demonštrácii, ktorá sa konala na protest proti výsledkom týchto volieb, bol zadržaný. Vo väzení potom strávil päť rokov a na slobodu sa dostal po tlaku západných štátov.

Ústredná volebná komisia sa vo svojom rozhodnutí nezaregistrovať Statkeviča ako kandidáta odvolala práve na tento jeho záznam v trestnom registri. "Lukašenko má zo mňa strach, lebo som známy a vytrvám až do konca," uviedol 63-ročný Statkevič pre AFP. "Chcel som, aby sa ukázalo, že toto nie sú voľby, ale cirkus," dodal.

Podľa AFP bolo v utorok v Minsku zadržaných sedem Statkevičových spolupracovníkov. Prezidentské voľby sa v Bielorusku, ktoré je blízkym spojencom Ruska, budú konať 9. augusta a to aj napriek epidémii koronavírusu SARS-CoV-2. Lukašenko (65), ktorý je bývalým predsedom roľníckeho družstva - sovchozu, vyhral prezidentské voľby už päťkrát po sebe.

Potvrdil, že o znovuzvolenie sa bude uchádzať aj v pripravovaných voľbách, a naznačil, že kandidovať za prezidenta by mohol aj v roku 2025. Uviedol však, že tento úrad nemieni zastávať do smrti. Bieloruská opozícia kritizuje vypísanie prezidentských volieb na august, pričom poukazuje na to, že predvolebná kampaň pred nimi bude časovo kolidovať v očakávaným vrcholom koronavírusovej epidémie v krajine.

Samotný Lukašenko túto epidémiu opakovane bagatelizuje, pričom tvrdí, že koronavírus nového typu nie je o nebezpečnejší ako iné "zimné vírusy", Bielorusko oficiálne eviduje 31.500 potvrdených prípadov nákazy novým koronavírusom a 175 úmrtí.