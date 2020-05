SEXŠKANDÁL a pokrytectvo v ĽSNS: Kotleba navštevuje Mikovčákovú aj so svojím synom

Počas volieb otriasol stranou ĽSNS škandál, o ktorý sa postarala Danica Mikovčáková so svojím manželom. Mikovčáková kandidovala za Kotlebovu stranu do parlamentu, avšak po tom, ako sa prevalilo, že so svojím manželom hľadali na sexzoznamkách bisexuálne páry na sex, svojho mandátu sa vzdala. Kotleba to prijal, aby navonok upokojil vášne.

Avšak, ako to už býva zvykom, Mikovčáková sa úplne nevzdala a do parlamentu sa vrátila ako asistentka poslanca. A to práve brata Mariana Kotlebu. Predseda ĽSNS Marian Kotleba tak má na ňu zrejme slabosť. A bodaj by nie, keď sú podľa zistení Plus7dní, s Mikovčákovcami kamaráti!

Kotlebu pristihli, ako aj so svojím synom, prichádza na návštevu práve k rodine, ktorá spôsobila toľko rozruchu v strane, ktorá si podľa vlastných slov zakladá na kresťanských hodnotách.

Rozvedený?

Okrem sexuálnych škandálov sa dlhodobo riešil aj vzťah Mariana Kotlebu s mladučkou Frederikou. Dvojici to začalo škrípať už v lete minulý rok. Kotlebova mladá žena vtedy mala byť v Egypte na dovolenke so synom a podľa zákulisných informácií už tam mala mať iný vzťah.

Frederika Kotlebová Zdroj: Jan Zemiar

Ďalší zase z nevery podozrievali samotného predsedu, keď sa často ukazoval so svojou mladou asistentkou, s ktorou, mimochodom, tiež odletel na dovolenku. Kotlebovci sa potom snažili správy dementovať tým, že zverejnili fotografiu z moslimského Egypta, na ktorej bola celá rodina, vrátane asistentky.