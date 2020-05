Milan Lučanský je rozhorčený, že elitný tím nedal zanalyzovať Vadalov telefón

„Samozrejme, že súhlasím so stanoviskom Romana Mikulca, že polícia je povinná preveriť každé podozrenie z trestnej činnosti, vyplýva nám to zo zákona,“ uvádza policajný prezident. Lučanský však zároveň dodáva, že telefóny z domovej prehliadky u Vadalu neboli riadne zanalyzované. „To znamená, že my v roku 2020 nevieme presne povedať, čo všetko je obsahom týchto dát,“ doplnil.

Lučanského informácie hovoria o „obrovskom nezanalyzovanom“ balíku dát. Z tých sa vyšetrovateľ zaoberá informáciami, ktoré vyplynuli z komunikácie medzi Vadalom a údajným agentom. Vyšetrovateľ má podľa policajného prezidenta komunikovať s talianskou stranou a spracovávať informácie. Lučanský ďalej kritizuje súčasného vyšetrovateľa, ktorý podľa neho nevyhodnotil situáciu dostatočne a nevypýtal si pomoc na spracovanie dát. „Preto ho personálne podporíme a postupne sa dostaneme k celej komunikácii Trošková - Vadala, ktorou sa budeme zaoberať,“ uzatvára Lučanský.

Viaceré médiá zverejnili v utorok (12. 5.) komunikáciu medzi odsúdeným drogovým pašerákom Antoninom Vadalom a bývalou hlavnou štátnou radkyňou Máriou Troškovou, ktorú získali od medzinárodnej siete investigatívnych novinárov Organized Crime and Corruption Reporting Project. Trošková mala Vadalovi v správach uviesť, že si pre Vadalu nevie nájsť poriadnu prácu, pretože ju vedie SIS ako jeho bieleho koňa.

Vadala v správach Troškovú žiadal aj o miesta na colnici v Michalovciach. Antonino Vadala bol minulý rok odsúdený v Taliansku za pašovanie kokaínu. Mária Trošková pracovala ako hlavná štátna radkyňa pre expremiéra Roberta Fica (Smer-SD). Fico spojitosť s Vadalom odmieta a tvrdí, že ho nepozná a nikdy s ním nehovoril.