ROZHOVOR Virológ Čiampor o pálčivých témach súčasnosti: Je COVID-19 umelo vytvorený a je najväčšou hrozbou?

BRATISLAVA - Koronavírus, zabijak z Číny, COVID-19... Nech už toto ochorenie voláme akokoľvek, stalo sa bežnou súčasťou nášho života a aj slovníka. Všetci o ňom hovoríme, všade o ňom čítame, keď si večer zapneme televíziu, venujú sa mu v mimoriadnej relácii. Je to logické, veď nič takéto väčšina z nás nikdy nezažila. No niektoré témy spojené s aktuálnou situáciou vyvolávajú obrovské vášne. Ako už býva zvykom, bez mihnutia oka sa veľké percento ľudí vžíva do kože na slovo vzatých odborníkov.

Je isté, že paniku okolo nového koronavírusu podčiarkujú hoaxy, ktorým niektorí veria tak zaryto, že je priam nemožné presvedčiť ich o opaku. Hádky okolo pôvodu ochorenia, porovnávanie s chrípkou či dohady o tom, že sa deti a mladí nemusia ničoho báť, to všetko rozdeľuje národ.

Ako spomínané záležitosti spojené s novým koronavírusom vníma uznávaný slovenský profesor virológ Fedor Čiampor? V rozhovore sa dočítate, či sú obavy z koronavírusu opodstatnené, v čom je vírus odlišný od chrípky a odborník ozrejmí aj to, či existuje možnosť, že ochorenie uniklo z laboratória.

Sociálna sieť sa len tak hemží rôznymi nepodloženými, až šokujúcimi dohadmi, napríklad, že v budúcnosti nás chcú pri očkovaní aj čipovať. Alebo, že žiadna pandémia nie je, že je to výmysel...

Po prvé, je úplne isté, že čipy v očkovacích látkach sú absolútna hlúposť. To by bolo okrem iného úplne zbytočné, už len preto, že záznam o tom, že je niekto zaočkovaný existuje a na to netreba čip.

Zdroj: Getty Images

Po druhé, tento vírus je určite pandemický. Rozširuje sa do celého sveta a práve to je charakteristika pandémie. Ide o podobnú situáciu, akou boli v minulom storočí tri chrípkové pandémie. Počnúc španielskou chrípkou, v 50. rokoch ázijskou chrípkou a koncom 60. rokov singapúrskou chrípkou, ktorá bola posledná veľká pandémia chrípky a zabila asi 700-tisíc ľudí. My sme teraz na hranici okolo 250-tisíc ľudí, ktorí zomreli. Môžeme to charakterizovať ako pandémiu, ale nemali by sme to porovnávať s chrípkou, je to úplne iný vírus.

V čom je iný?

Patrí do čeľade Coronaviridae (čeľade Koronavírusy, pozn. red.). Ide o podobný vírus ako SARS-CoV-1, ktorý udrel v roku 2002. Tá pandémia ale trvala krátko, potom bol pandemický vírus MERS v 2010. Aj tá pandémia rýchlo odznela. Toto je zmenený a zmutovaný koronavírus. Je pandemický a pravdepodobne zanikne ako SARS-CoV-1, keď odznie táto pandémia.

Zdroj: SITA/AP/Alvaro Barrientos

Nedá sa to teda úplne porovnávať, lebo chrípka je úplne iný vírus. Ľudia na chrípku väčšinou nezomierajú, ale zomierajú na pridružené infekcie. To sú ťažké zápaly pľúc. A inkubačná doba je veľmi krátka, aj to svedčí o tom, že ide o úplne iný vírus. Koronavírus má nižšiu úmrtnosť ako chrípkový vírus, ale priebeh je väčšinou veľmi ťažký. Smrť nastane obyčajne preto, lebo príčinou je práve koronavírus. Pri chrípke nastane pre pridružené infekcie.

Je COVID-19 najväčšou hrozbou súčasnosti?

V súčasnosti žiadna väčšia hrozba neexistuje, pretože nič iné sa v prírode momentálne neobjavilo. Samozrejme, každé storočie malo tri či štyri veľké pandémie, my sme toto storočie začali pandémiou SARS-CoV-1, MERS, toto je tretia pandémia SARS-CoV-2, možno za 15-20 rokov sa objaví nejaký nový pandemický vírus a môže byť chrípkový či koronavírusový... Ale to je ťažko predpovedať. Rozhodne v toto storočie už máme tri pandémie za sebou.

Existuje vôbec možnosť, že vyvinuli nový koronavírus v laboratóriu? Odborníci to vyvracajú, no táto domnienka je stále horúcou témou diskusií verejnosti...

Môžem povedať presne to, čo povedal hlavný virológ berlínskej univerzitnej nemocnice Charité, ktorý sa podieľal aj na testovaní koronavírusu, a s našim Borisom Klempom doniesli testovaciu látku na Slovensko. Ten jednoznačne vyhlásil, že molekulárne a biologicky sa ukázalo, že vírus pochádza z netopierov. Pravdepodobne sa potom infikovali medvedíci, ktorých v Číne chovajú na veľkých farmách a potom ich konzumujú. Zviera sa dostalo na trh a tak sa to rozšírilo. Rozhodne poprel, že by to bolo umelo vyrobené.

Takže toto je jediný scenár, ako sa ochorenie mohlo rozšíriť?

Sú tu dve možnosti, pravdepodobnejšia je tá, ktorú som spomenul ako prvú - že je to vírus z prírody, ktorý sa prenáša z netopierov na cicavcov a z cicavcov na človeka. A druhá je, že s týmto prírodným vírusom pracovali v laboratóriu a unikol im, keď ho skúmali. Ale rozhodne to nie je umelo laboratórne vyrobený vírus.