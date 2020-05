KBS upozorňuje občanov: Seniorov vyzývajú, aby zvážili účasť na bohoslužbách

BRATISLAVA - Konferencia biskupov Slovenska (KBS) odporúča kňazom, aby vo väčších farnostiach, ktoré majú denne dve omše, jednu z nich vyčlenili pre seniorov. Týka sa to najmä nedeľných bohoslužieb. Zároveň KBS pripomína, že nový koronavírus je spojený s väčším rizikom pre starších, preto odporúča, aby seniori vo vyššom veku svoju prítomnosť na bohoslužbách ešte zvážili.

"Kňazov vo farnostiach zároveň prosíme, aby jednu nedeľnú bohoslužbu vyčlenili práve pre ľudí nad 65 rokov a seniorov požiadali prednostne využiť toto slávenie," uvádza KBS na svojom webe. Zároveň pripomenula, že až do úplného odvolania opatrení, ktoré limitujú zhromažďovanie sa, zostáva v platnosti dišpenz od povinnej účasti na bohoslužbách v nedele a sviatky. "Kňazi nech veriacim zdôraznia, že účasť bude od 6. mája možná, avšak stále dobrovoľná, aj čo sa týka nedelí a sviatkov. Zároveň budú pokračovať vysielania bohoslužieb prostredníctvom katolíckych a verejnoprávnych médií," poznamenala KBS.

Aktuálne ešte nie je možné naplno využiť kapacitu chrámov, preto KBS vyzvala kňazov, aby vhodným viditeľným spôsobom označili miesta, kde veriaci môžu v laviciach sedieť pri zachovaní pravidla obsadenia každého druhého radu a dvojmetrových odstupov. Podobne treba na podlahe chrámu označiť miesta určené na státie, aby medzi jednotlivými veriacimi zostali minimálne dvojmetrové rozstupy. KBS v odporúčaniach pre duchovných uviedla, že v kostole je potrebné zabezpečiť vetranie, dezinfekciu kontaktných plôch a kľučiek. "Sväté omše nech majú kratšie trvanie, to treba zohľadniť aj pri príhovoroch. Znak pokoja vynechávame alebo nahrádzame úkonom hlavy. Sväteničky zostávajú prázdne, v laviciach nech nie sú spoločné knižky, texty či ružence," uvádza KBS.

Pri vstupe do kostola musí byť pre veriacich k dispozícii stolík s dezinfekciou na ruky. Sväté prijímanie sa bude rozdávať do rúk. Podrobnejšie usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR k sláveniu verejných svätých omší budú vydané v utorok alebo v stredu 6. mája. Bohoslužby sa budú môcť od 6. mája konať za prísnych hygienických opatrení a s obmedzeným počtom ľudí, v pondelok (4. 5.) to oznámil premiér Igor Matovič (OĽaNO). Verejné sväté omše sa na Slovensku neslúžia od 10. marca.