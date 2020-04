KORONAVÍRUS Reštaurácie ukázali solidaritu: Zdravotníkom nosia jedlo zadarmo

Ilustračné foto

BRATISLAVA - Reštaurácie v čase koronakrízy zabezpečujú zadarmo donášku jedla personálu nemocníc v prvej línii. Do výzvy iniciatívy Jedlo zdravotníkom sa zapojili desiatky reštaurácií, ktoré im pravidelne vozia obedy a večere. Zatiaľ najmä personálu v najvyťaženejších nemocniciach a oddeleniach v Bratislave, no postupne sa do výzvy pridávajú aj Žilina, Pezinok či Malacky.