KORONAVÍRUS Predpoveď šírenia nákazy upravili: Nové scenáre, GRAF dobré správy pre Slovensko

Hneď v úvode sa inštitúcia upiera na rozdiel predikcie a scenára infekcie koronavírusu. "Cieľom modelovania je prezentovať viaceré scenáre, ktoré by, vzhľadom na súčasné informácie ohľadom šírenia ochorenia, mohli nastať. Ide o statické scenáre (napr. v celom scenári je počítané so statickou hodnotou R0), ktoré zohľadňujú údaje dostupné k dnešnému dňu: nemožno ich preto považovať za dynamickú predikciu vývoja šírenia ochorenia," píše sa v úvode dokumentu, ktorý je už treťou verziou, s ktorou IZP prichádza.

Smatana pritom hovorí, že ďalšie verzie by mali byť ešte presnejšie a vydávať by ich mala už samotná Slovenská akadémia vied (SAV) a nie IZP, ktorý na nich však bude stále pracovať.

Tri scenáre, infikovaných menej ako v minulej verzii

Kým predchádzajúce verzie "predikcií" z dielne IZP hovorili v prípade vrcholu krivky až o 500-tisícoch či 150-tisícoch infikovaných, dnes je predpoveď značne optimistickejšia. Podľa nových scenárov sa pohybujeme na hodnotách 2200 až 33-tisícoch infikovaných osôb, pričom najpravdepodobnejší scenár zatiaľ hovorí o najviac 5600 infikovaných, ktorých hodnota má prísť až na jeseň, konkrétne na prelome októbra a novembra 2020.

1. Scenár : priemerná R0 1,1 a vyššie riziko v MRK (Marginalizované rómske komunity) 1: Tento scenár popisuje konzervatívny odhad stavu na Slovensku, kde hodnota rýchlosti šírenia R0 bola oproti predchádzajúcej štúdií znížená, nakoľko sa potvrdili dopady vládnych opatrení a ich dodržiavanie obyvateľstvom. Tento scenár zohľadňuje pravdepodobné rýchlejšie šírenie v rámci marginalizovaných rómskych komunít („MRK“). V scenári nastáva vrchol pri 0,59% infekčných, čo predstavuje približne 33 000 ľudí. Pomer infikovaných v čase je výrazne ovplyvnený zanesením infekcie medzi zraniteľné časti populácie ako MRK, kde postupuje nákaza rýchlejšie. V tomto prípade postačujú kapacity slovenského zdravotného systému aj pri vrchole nákazy.

Zdroj: IZP

2. Scenár : priemerná R0 0,8 a vyššie riziko v MRK: Hodnota R0 bola dopočítaná ako stredná hodnota modelu z dostupných dát, a to po očistení metodiky o importovaných nakazených2. Aj keď

tento scenár ráta s priemernou hodnotou, ktorá je na úrovni Slovenska menšia ako 1, nákaza sa pomaly šíri ďalej – dôvodom je uváženie možnosti hodnoty R0 väčšej ako 1 pre vybrané lokality Slovenska (napr. MRK), kde je predpoklad intenzívnejšieho šírenia ochorenia. V tomto prípade je najvyšší bod nákazy úrovni 0,1% (okolo 5600 nakazených), pričom priebeh nákazy je dlhotrvajúci a stabilne nízky. MRK a DSS sú v súčasnosti prioritou (testovacích kapacít, tímov) a veríme, že sa v prípade potvrdenia ohnísk rýchlo zasiahne a zastaví sa šírenie. Pripravili sme preto tretí scenár, ktorý sa hypotetický pozerá, ako by vyzeral priebeh ak by sa včas MRK ohniská identifikovali a zastavili šírenie vírusu.

3. Scenár : priemerná R0 0,8 a neutrálne riziko v MRK: V prípade priemerného R0 na úrovni 0,8 a bez zohľadnenia vyššej miery rizika v MRK je na vrchole nakazených len 0,05% populácie (menej ako 2 200 nakazených). Simulácia ukazuje, že už o pár dní sme za vrcholom infekcie, keďže v celej krajine je R0 nižšie ako 1, a tak počet infikovaných od začiatku klesá. Neutralita rizika v MRK nie je podľa odhadov epidemiológov realistickou premisou (potvrdené aj výsledkami testovania z posledného týždňa), ale môžeme sa k nej priblížiť napríklad intenzívnejším a cieleným testovaním, špecifickými opatreniami a ich cielenou podporou, čo by mohlo znížiť riziko v týchto obciach tým, že sa tam vírus nedostane – a preto ani nerozšíri.

Zdroj: IZP

Oproti ostatným krajinám sme "špecifickí"

IZP tvrdí, že postup kriviek u nás sa so zahraničím líši. "Ako možno pozorovať z týchto scenárov, priebeh infekcie je v porovnaní s okolitými krajinami veľmi špecifický, nakoľko v simulácií pozorujeme mnohé mikro regionálne MRK ohniská, ktoré na lokálnej výrazne predlžujú trvanie epidémie," píše sa v oficiálnom dokumente, v ktorom sa najvac infikovaných očakáva počas 200. dňa od prvotnej infekcie podľa prvého scenára, no podľa druhého, pravdepodobnejšieho už počas 150. dňa, a síce 5580 prípadov aktívnych prípadov.

Zdroj: IZP

Tretí scenár má len klesajúcu tendenciu s tým, že MRK berú do úvahy v neutrálnych hodnotách.

Vrchol sa presúva na jeseň

Vrchol epidémie nového koronavírusu by sa mal na Slovensku posunúť. Nakaziť ochorením COVID-19 by sa malo podstatne menej ľudí. Predpokladom pozitívneho scenáru je disciplína zo strany Slovákov, teda nosenie rúšok a dodržiavanie nastavených pravidiel. "Z dostupných dát o výskyte ochorenia COVID-19 v SR, medzinárodných porovnaní a najaktuálnejších modelov vyplýva, že reprodukčný faktor vírusu sa podarilo pre väčšinu populácie dostať pod hodnotu 1,0. Vírus sa však stále pomaly šíri ďalej," uviedol IZP.

Riziko komunitného prenosu

IZP hovorí o tom, že okrem rómskych komunít by mohli byť problematickí aj tzv. "superšíritelia vírusu". Tí by boli schopní roznášať nový koronavírus komunitne, a to najmä v domovoch sociálnych služieb (DSS) a podobných zariadeniach. Opatrenia by mali preto byť cielené práve na tieto skupiny obyvateľstva.

Zdroj: TASR/František Iván

Inštitút poukázal na to, že niektoré z opatrení sa už v súčasnosti realizujú. "Pri uvoľňovaní je nutné brať do úvahy, že symptómy ochorenia sa môžu prejaviť až so 14-dňovým oneskorením. Odporúčame preto každú vlnu opatrení časovo oddeliť minimálne o dva týždne a uvoľňovanie alebo sprísňovanie realizovať na základe stanovených indikátorov šírenia epidémie," komentovali vládni analytici. Rovnako poukázali na to, že krajiny, ktoré prekonali prvú vlnu, stále zachytávajú pozitívnych pacientov a náhodné ohniská infikovaných. "Kým nie je k dispozícii vakcína alebo efektívna liečba, musíme byť pripravení na ďalšie vlny," zdôraznili.

Zdroj: Topky/Ján Zemiar,

Zapojiť sa má aj Slovenská akadémia vied

Podobný model ako IZP pripravuje aj SAV. Snahou SAV je vytvoriť komplexnejší, teda aj na vývoj časovo náročnejší model. V rámci neho by sa dalo modelovať zapínanie a vypínanie podstatných nemedicínskych epidemiologických opatrení. Vhodný by mal byť na odhad vplyvu vypnutia konkrétnych opatrení.