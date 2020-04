Leto pri mori? Štátny tajomník rezortu diplomacie M. Klus dáva Slovákom nádej a hovorí o dvoch krajinách

Štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Martin Klus

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

BRATISLAVA - Niektoré krajiny už rokujú o možných destináciách, kde by ich obyvatelia mohli stráviť letnú dovolenku. Mnohí Slováci na takúto pozitívnu správu len čakajú. Môžeme dúfať, že sa v lete dostaneme k moru? A koľko Slovákov máme ešte v zahraničí a chcú sa vrátiť domov? Zhovárali sme sa so štátnym tajomníkom rezortu diplomacie Martinom Klusom (SaS). On sám verí, že v lete k moru pôjde.