KORONAVÍRUS Pri opatreniach týkajúcich sa seniorov, rešpektujem hlas odborníkov, hovorí Matovič

V prípade „zjemnenia“ aktuálneho nariadenia, ktoré určuje pre ľudí nad 65 rokov možnosť nakupovať len v čase medzi 9.00 až 11.00 h, je podľa premiéra opäť rozhodujúci hlas odborníkov. "Čokoľvek, čo rozhodne konzílium odborníkov, to ja budem rešpektovať. V konečnom dôsledku je to rozhodnutie hlavného hygienika, je to otázka na neho," povedal. Pripomenul, že obmedzenie bolo vyhlásené v mimoriadnej situácii a jeho cieľom je chrániť seniorov ako najohrozenejšiu skupinu obyvateľstva pred nákazou novým koronavírusom.

V tomto kontexte sa pozerá i na špekulácie o možnej protiústavnosti opatrenia. Premiér sa takisto vyjadril k situácii a vzneseným podozreniam, týkajúcim sa bezúhonnosti generálnej tajomníčky služobného úradu Ministerstva vnútra (MV) SR Anny Bilecovej. „Zatiaľ poznám len informácie z médií, stretnem sa s ministrom a štátnym tajomníkom. Chcem sa orientovať na základe dôkazov,“ povedal Matovič.

V prípade aktuálnej diskusie o programovom vyhlásení vlády (PVV) nevidí problém v tom, že do rozpravy sú prihlásené desiatky poslancov. "Ak to budú konštruktívne pripomienky, ktoré nás posunú ďalej, tak sa tomu nebránime, nech aj dva týždne v kuse rokujú, no ak to majú byť len zlomyseľné poznámky, s ktorými prichádzajú opoziční poslanci, nie je to žiadna pridaná hodnota," dodal.