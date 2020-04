KORONAVÍRUS Dlhočizné rady aj prázdne obchody: FOTO Nové opatrenia pre seniorov spôsobili chaos

V rámci nových opatrení môžu byť otvorené predajne potravín a nápojov, a to vrátane ambulantného predaja, ale bez možnosti konzumácie na mieste, ďalej drogérie, lekárne, predajne a výdajne zdravotníckych pomôcok či očné optiky. V nich sa môže vyšetriť a merať zrak, ak je táto možnosť súčasťou predajne.

Ďalej môžu byť otvorené predajne novín a tlačovín, predajne s krmivom pre zvieratá a veterinárne ambulancie, prevádzky telekomunikačných operátorov, reštaurácie a stánky s rýchlym občerstvením za splnenia podmienok, prevádzky poštových, bankových, poisťovacích služieb a leasingových služieb.

Po novom musia seniori nad 65 rokov, ktorí sú najviac ohrozenou skupinou ochorením COVID-19, v obchodoch nakupovať v predajnom čase od 9.00 do 11.00 h, a to od pondelka do piatka. Predajne musia zabezpečiť, aby v tomto čase nakupovali iba ľudia v tomto veku. Nakupovať v inom čase majú zakázané.

Pred predajňami sa tvoria rady

Zdá sa však, že opatrenia, ktoré predstavila vláda a hlavný hygienik tento týždeň, opäť narážajú na problémy v praxi. Vyplýva to aj z príspevku, ktorý uerejnil Mikuláš.

"Práve som sa vrátil z bežného nákupu počas novo vyhradených hodín 9.-11. Najprv som si odstál asi 25 minút v rade dôchodcov v uzavretej chodbe pred Billou (foto). Opakujem, v uzavretom priestore, kde stáli v šóre ešte aj dôchodcovia do stánku PNS a navzájom sme si všetci zdieľali coronavírusy. Priľahlá predajňa DM bola naopak prázdna, ale personál pri dverách musel posielať mladších záujemcov preč, s tým, aby prišli po 11. hodine. Psychiatrická liečebňa šuvix," rozhorčuje sa Mikuláš.

"Potom som si odstál rad do lekárne. OK. A keď som chcel ísť na poštu, lebo mi - ako inak - doručila žltý lístok, skoro som spadol z nôh. To som tam ešte nevidel. Rad úbožiakov vo veku 65+ sa tiahol dlhokánskou asi 50 m chodbou až von, potom cez celú terasu až do podchodu. Šedivé hlavy o paličkách, s chodítkami, s vozíkmi s nákupom potravín. Úplne jasné nepovolené zhromažďovanie, hoci všetci chudáci dodržovali dvojmetrový odstup. Bez možností na chvíľu si sadnúť a oddýchnuť. Navzájom s okolochodiacimi rozličného veku si hromadne zdeľovali vírusy. Rad vyzeral na dobrú hodinu. Odfotiť sa to nedalo, jedine asi tak na 5x. Nuž žltý lístok sem, žltý lístok tam, nie som ochotný sa chrániť pred pandémiou tak, že strčím hlavu rovno do jej gágora," dodal s tým, že je zvedavý na to, ako bude toto opatrenie vnímané počas víkendu.

Rady aj pred poštou

Ako už Mikuláš spomenul, niekoľkometrové rady sa tvoria aj pred poštami. Dôkazom je aj fotografia z dnešného rána. "Vyzerá to na dobrú hodinu," napísala k nej autorka.

Zdroj: FB/Čakanka Obyčajná Leucanthemum

Vo všetkých otvorených obchodoch a prevádzkach totiž aj naďalej platia prísne hygienické normy - povinné prekrytie horných dýchacích ciest, dezinfekcia rúk, pravidelné čistenie a vetranie priestorov, dodržiavanie dvojmetrových rozstupov či obmedzenie jeden zákazník na 25 m2 predajnej plochy. Počas nedele naďalej platí pre viaceré zariadenia sanitárny deň.