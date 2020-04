Vláda zdigitalizuje stavebné konanie a zruší stavebné úrady

Na snímke zľava predseda vlády SR Igor Matovič (OĽaNO) a predseda Národnej rady SR Boris Kollár (Sme rodina)

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

BRATISLAVA – Vláda SR sa zaviazala k plnej digitalizácii stavebného konania, a to najneskôr do novembra 2021. Vyplýva to z jej programového vyhlásenia, ktoré kabinet odsúhlasil v nedeľu (19. 4.). Medzi ďalšími plánmi novej vlády je aj umožniť obciam vyjadriť svoje požiadavky na rozvoj územia či významne eliminovať byrokraciu v stavebníctve.