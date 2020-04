Smer-SD nepodporí programové vyhlásenie vlády: Považuje ho za neprofesionálny dokument

Poslanci Smeru-SD sa budú podľa Fica aktívne zapájať do diskusie o programe vlády. Pred novinármi zopakoval, že výdavky na splnenie PVV by ročne predstavovali 25 miliárd eur, pričom rozpočet dnes predstavuje 17 miliárd eur. Smer-SD zároveň odmieta nezmysly, že odovzdal krajinu v nedobrom finančnom stave. Fico vyhlásil, že považuje za "výsmech", čo urobila strana SaS a jej predseda Richard Sulík, ktorý je ministrom hospodárstva. Narážal na výmenu na poste šéfa Hlavného banského úradu. Na jeho čele roky pôsobil Peter Kúkelčík, ktorého Fico považuje za odborníka. Novým predsedom sa stal Bohumír Zvrškovec, podľa predsedu Smeru-SD bez akéhokoľvek výberu. Zdôraznil, že nie je baník, ale vyrába nábytok.

Poukázal tiež na to, že pôsobil ako okresný predseda SaS. "Kde je profesionalita, transparentnosť, verejný výber kandidátov?" pýta sa Fico. Šéf Smeru-SD tiež upozornil na to, že nová generálna tajomníčka služobného úradu Ministerstva vnútra SR Anna Bilecová mala byť zapletená do vážnych podvodov s DPH. Takisto poukázal na výber kandidátov na členov Súdnej rady SR. Predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár navrhol za členku Súdnej rady sudkyňu Alenu Svetlovskú napriek tomu, že vláda sa podľa Fica v PVV zaviazala, že za parlament a vládu nebude nominovať sudcov. Svetlovská mala podľa Fica figurovať v 90. rokoch vo viacerých firmách a Smer-SD chce vedieť, či nebola v minulosti s Kollárom prepojená a prečo sa rozhodol ju do tejto funkcie navrhnúť.

Smer-SD tiež kritizuje spôsob výberových konaní na post predsedu a členov Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP). Fico pripomenul, že nie je možné PVV dopĺňať, avšak klub Smeru-SD predloží návrh na zmenu uznesenia, v ktorom chcú od vlády žiadať, aby napríklad prestala so spochybňovaním toho, čo hovorila v predvolebnej kampani a toho, čo má napísané v PVV, obsahuje tiež otázky na riešenie dôsledkov pandémie či výzvu Matovičovi, aby prestal s klamstvami a postavil sa k veciam zodpovedne.