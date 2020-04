KORONAVÍRUS Nemecká akadémia vied odporučila vláde postupne otvárať školy a rúška v MHD

Vyľudnené centrum Berlína

Zdroj: SITA/AP Photo/Markus Schreiber

HALLE - Nemecká akadémia vied Leopoldina so sídlom v meste Halle v pondelok tamojšej vláde odporučila, že by mohla postupne začať otvárať niektoré základné a stredné školy, a to pri zaistení prísnej kontroly hygienických pravidiel, ktoré majú zabrániť v šírení nového koronavírusu. Informovala o tom agentúra DPA.