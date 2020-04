KORONAVÍRUS Petržalka i Vrakuňa distribuujú ochranné rúška: Smerujú najmä seniorom

V Petržalke môže rúška a aj materiály na ich výrobu verejnosť darovať mestskej časti aj prostredníctvom zbernej nádoby umiestnenej vo vestibule Miestneho úradu Petržalka v bratislavskom Technopole. Nádoba je k dispozícii denne od 9.30 do 13.00 h. Zamestnanci úradu denne následne distribuujú darované textilné rúška osamelým seniorom a ďalším rizikovým skupinám. "Po zozbieraní rúšok zabezpečíme ich sterilitu a rozdistribuujeme ich osamelým seniorom, osamelým ľuďom s ťažkým telesným postihnutím, vážnym chronickým ochorením aj s návodom, ako ich používať a udržiavať. Postupne by sme chceli rozšíriť rozdávanie rúšok aj na ďalšie skupiny seniorov," povedala vicestarostka Petržalky Jana Hrehorová.

Aktuálne sa do výroby ochranných rúšok zapájajú aj učiteľky petržalských materských škôl. Petržalka po oslovení Bratislavským samosprávnym krajom už distribuovala časť ochranných rúšok aj pre viac ako 70 ambulancií všeobecných praktických lekárov v rámci piateho bratislavského obvodu. Rúška zároveň poskytuje seniorom, ktorým rozváža stravu.

V prípade záujmu o odber obedov sa môžu seniori prihlasovať na telefónnom čísle 0947 487 498. To podľa petržalskej samosprávy slúži aj pre osamelých seniorov a zdravotne znevýhodnených občanov, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, aby sa mohli dohodnúť na zabezpečení nákupu nevyhnutného tovaru dennej potreby. Prostredníctvom tejto linky môžu títo obyvatelia požiadať aj o dodanie ochranných rúšok.

Starosta Vrakune Martin Kuruc na sociálnej sieti informoval, že ich mestská časť pokračuje v balíčkovaní rúšok a následne s ich distribúciou. Pre obyvateľov Vrakune, najmä vo veku viac ako 65 rokov, ktorí si v poštovej schránke nájdu obálku s rúškom, je to dar od samosprávy. "Chceme, aby ste boli chránení a chránili aj ostatných. Ďakujem hlavne sponzorom, ktorí nám rúška darovali, ale veľká vďaka patrí našim učiteľkám, vychovávateľkám a ostatným nepedagogickým zamestnancom zo základných a materských škôl. Bez nich by sme nezvládli všetko nabalíčkovať a vôbec nie rozniesť. Bolo to vyše 4000 adries," uviedol starosta.