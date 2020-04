KORONAVÍRUS Majerský varuje pred blackoutom: V Prešovskom kraji by mohol ohroziť mnoho rodín

"Nikto z nás nebol pripravený na hrozbu takých rozmerov, ako je COVID-19, a vláda to má dnes extrémne ťažké. Musíme však mať na pamäti aj fatálne ekonomické škody, ktoré môžu nepredstaviteľne ohroziť fungovanie mnohých rodín, na čo sa v Prešovskom kraji s najvyššou nezamestnanosťou pozeráme o to citlivejšie a s veľkým apelom na zodpovednosť," uviedol predseda PSK.

Majerský zároveň oceňuje vysoké nasadenie a snahu o rýchle konanie zo strany vlády pri boji s novým koronavírusom, chýba mu však pozitívna komunikácia a nadhľad najmä pri avizovaní možného blackoutu.

"Premiérovi Matovičovi nemôžeme uprieť maximálnu snahu riešiť situáciu a eliminovať negatívne dôsledky. Naplno tiež pracuje krízový štáb. Čo však v celej diskusii chýba, je najmä upokojenie situácie, pozitívna komunikácia a napriek ťaživosti krízy nadhľad nad vecou," uviedol Majerský. Neustále čiastkové vypúšťanie scenárov bez dostatočnej diskusie nepôsobí podľa neho liečivo na psychické zdravie občanov.

Premiér Igor Matovič (OĽaNO) v stredu predstavil návrh na "vypnutie Slovenska" počas niekoľkých týždňov. Na minimum by sa podľa neho znížila mobilita ľudí, dodržiavala by sa vojenská disciplína a fungovalo by vojenské zásobovanie. Takýto dočasný stav by podľa neho umožnil čo najrýchlejšie naštartovať ekonomiku, ktorá za súčasnej situácie bude dlhodobo trpieť. Jeho návrh kritizovali viacerí členovia vládnej koalície.

Kraj vyčlenil pre repatriantov a zdravotníkov štyri internáty

Prešovský samosprávny kraj (PSK) je pripravený poskytnúť svoje ubytovacie kapacity pre občanov vracajúcich sa na Slovensko, ktorí požiadali o štátom organizovanú repatriáciu, a tiež pre zdravotnícke zariadenia alebo štátne orgány. Pre tento účel vyčlenil sedem ubytovacích zariadení v školských internátoch, ktoré sú aktuálne prázdne. Informovala o tom Ivana Ondriová z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu PSK.

Krajská samospráva zriadila v súvislosti s epidémiou nového koronavírusu karanténne zariadenia pre repatriantov v Bardejove, Poprade, vo Vranove nad Topľou a Svidníku. Pre zdravotníkov sú k dispozícii ubytovacie jednotky znovu v Poprade a ďalej v Humennom a Starej Ľubovni. Všetky tieto zariadenia spĺňajú prísne epidemiologické kritériá a požiadavky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR) o zabezpečení činnosti spojenej s ubytovaním, stravovaním a hygienou.

"Aj keď je situácia v kraji relatívne pokojná, musíme byť pripravení aj na krízové situácie. Evidujeme významný počet navrátivších zo zahraničia, ktorí musia zostať v karanténe a dopytovaní sme aj zo strany viacerých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, takže určite chceme byť maximálne ústretoví," uviedol predseda PSK Milan Majerský. Jedno karanténne zariadenie je zriadené v ubytovni Strednej odbornej školy (SOŠ) technickej na Kukučínovej ulici v Poprade, ktorá má kapacitu 43 lôžok. Je vyhradené pre Popradskú nemocnicu a jej zdravotníckych zamestnancov. Vo štvrtok (2. 4.) tam bol ubytovaný jeden lekár.

Pre nemocnicu v Humennom vyhradil pre prípadnú izoláciu zdravotníkov internát tamojšej Strednej zdravotníckej školy s kapacitou 50 lôžok a pre Ľubovniansku nemocnicu sú pripravené priestory turistickej ubytovne pri SOŠ na Jarmočnej ulici s kapacitou 80 lôžok.

Do karanténneho systému pre repatriantov bola zaradená ubytovňa pri Hotelovej akadémii v Bardejove s kapacitou 150 lôžok. Školský internát v Poprade na Karpatskej disponuje kapacitou 250 lôžok. Karanténne stredisko vzniklo aj v ubytovni SOŠ drevárskej vo Vranove nad Topľou, v ktorej je k dispozícii 80 lôžok, a tiež v štvorposchodovom internátnom objekte SOŠ polytechnickej a služieb vo Svidníku s kapacitou 90 lôžok.

"Riaditelia vybraných ubytovní sa musia teraz ukázať ako tí najlepší manažéri a ja už teraz viem, že nimi sú. Je z ich strany potrebné zmanažovať si celý pracovný tím vrátane koordinátora, dobrovoľníkov a svojich zamestnancov, zriadiť nonstop telefónnu linku a ďalšie náležitosti pre chod karanténneho zariadenia," povedal Majerský.

Karanténne zariadenia vo Vranove nad Topľou a v Bardejove už sú pripravené v prípade potreby prijať prvých štátom repatriovaných občanov na Slovensko. Ďalšie dve vyčlenené zariadenia v Poprade a vo Svidníku by mali byť k dispozícii od pondelka 6. apríla.